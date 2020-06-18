Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас

18 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас
Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство
pixabay.com

Кексы готовятся в домашних условиях быстро и приятно удивляют своим утонченным вкусом!

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Летом всем нам хочется легкой пищи, после которой мы не будем ощущать дискомфорт в желудке. И кексы из кабачков с сыром точно будут кстати. Они вкусные и полезные, подойдут для семейного завтрака и перекуса, когда совсем нет времени поесть.

Ингредиенты:

  • Кабачки 250 г.,
  • Мука 200 г.,
  • Растительное масло,
  • Молоко 100 мл,
  • Яйцо 3 шт.,
  • Сыр твердый 130 г.,
  • Чеснок по вкусу,
  • Разрыхлитель 1 ч. ложка,
  • Зелень и соль по вкусу. 

Способ приготовления:

Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство / pixabay.com

1. Кабачок натираем на крупную терку, солим и оставляем на 10 минут.

2. Измельчаем сыр и зелень отдельно. 

3. Мякоть кабачка отжимаем, чтобы избавиться от лишней влаги.

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4. Смешиваем молоко, масло, яйца, сыр, чеснок и перец с кабачком.

5. В смесь добавляем свежую зелень и снова перемешиваем.

6. Разрыхлитель смешиваем с мукой и добавляем к кабачковой смеси. Тесто должно получиться похожим на густую сметану.

7. Смазываем формочки для кексов растительным маслом, распределяем тесто и отправляем кексы в духовку, прогретую до 180 градусов, на 35 минут.

Приятного аппетита!

Совет! Если кабачок не молодой, очистите его от кожуры и семечек, а вес для рецепта считайте после этого, когда кабачок уже будет очищенным. Молодые кабачки достаточно вымыть и вытереть бумажным полотенцем.

Напомним,

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