Кексы из кабачков и сыра рецепт: шикарное летнее лакомство для вас
Кексы готовятся в домашних условиях быстро и приятно удивляют своим утонченным вкусом!
Ингредиенты:
- Кабачки 250 г.,
- Мука 200 г.,
- Растительное масло,
- Молоко 100 мл,
- Яйцо 3 шт.,
- Сыр твердый 130 г.,
- Чеснок по вкусу,
- Разрыхлитель 1 ч. ложка,
- Зелень и соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на крупную терку, солим и оставляем на 10 минут.
2. Измельчаем сыр и зелень отдельно.
3. Мякоть кабачка отжимаем, чтобы избавиться от лишней влаги.
5. В смесь добавляем свежую зелень и снова перемешиваем.
6. Разрыхлитель смешиваем с мукой и добавляем к кабачковой смеси. Тесто должно получиться похожим на густую сметану.
7. Смазываем формочки для кексов растительным маслом, распределяем тесто и отправляем кексы в духовку, прогретую до 180 градусов, на 35 минут.
Приятного аппетита!
Совет! Если кабачок не молодой, очистите его от кожуры и семечек, а вес для рецепта считайте после этого, когда кабачок уже будет очищенным. Молодые кабачки достаточно вымыть и вытереть бумажным полотенцем.
Напомним,