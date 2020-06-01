1 июня отмечается Всемирный день молока. Ведущая Нового канала поделилась простым рецептом выпечки с этим продуктом.

Пожалуй, все помнят фразу из детства: «Пейте, дети, молоко – будете здоровы». На самом деле, этот напиток добавит здоровья не только детям, но и взрослым. Ведь в продукте содержится кальций, фосфор и другие полезные элементы. Предлагаем и вам присоединиться к празднованию World Milk Day.

Но не просто же пить целый день молоко! Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рекомендует приготовить кексы, которые вкусно есть с молоком.

С молоком можно приготовить большое количество блюд. Сегодня я делюсь с вами рецептом кексов на молоке. Они очень быстро и легко готовятся, – говорит Юля. – Кстати, праздник этого напитка отмечают на уровне ООН с 2001 года. Ведь так хотят не только привлечь внимание к продукту, но и популяризировать труд фермеров.

Ингредиенты

1 стакан – молока

1 стакан – сахара

2 стакана – муки

1 ч.л. – гашеной соды

1 ч.л. – ванильного сахара

2 шт. – яиц

½ стакана – растительного масла

Способ приготовления

1. Взбейте яйца, молоко и два вида сахара. Добавьте соду, масло и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты

2. Смажьте формочки маслом и положите в них тесто.

3. Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.

Возьмите стакан теплого молока и кекс, – говорит Юля. – И наслаждайтесь гармоничным сочетанием вкусов. Кстати, молоко – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость.

Простой рецепт кексов на молоке от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба

Напомним,