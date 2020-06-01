Простой рецепт кексов на молоке от Ревизора Юлии Панковой
1 июня отмечается Всемирный день молока. Ведущая Нового канала поделилась простым рецептом выпечки с этим продуктом.
Но не просто же пить целый день молоко! Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рекомендует приготовить кексы, которые вкусно есть с молоком.
С молоком можно приготовить большое количество блюд. Сегодня я делюсь с вами рецептом кексов на молоке. Они очень быстро и легко готовятся, – говорит Юля. – Кстати, праздник этого напитка отмечают на уровне ООН с 2001 года. Ведь так хотят не только привлечь внимание к продукту, но и популяризировать труд фермеров.
Ингредиенты
- 1 стакан – молока
- 1 стакан – сахара
- 2 стакана – муки
- 1 ч.л. – гашеной соды
- 1 ч.л. – ванильного сахара
- 2 шт. – яиц
- ½ стакана – растительного масла
Способ приготовления
1. Взбейте яйца, молоко и два вида сахара. Добавьте соду, масло и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты
2. Смажьте формочки маслом и положите в них тесто.
3. Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.
Возьмите стакан теплого молока и кекс, – говорит Юля. – И наслаждайтесь гармоничным сочетанием вкусов. Кстати, молоко – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость.
Напомним,