Простой рецепт кексов на молоке от Ревизора Юлии Панковой

1 июня 2020 16:30 Юлия Крутиева
Простой рецепт кексов на молоке от Ревизора Юлии Панковой
Ревизор Юлия Панкова
пресс-служба

1 июня отмечается Всемирный день молока. Ведущая Нового канала поделилась простым рецептом выпечки с этим продуктом.

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Пожалуй, все помнят фразу из детства: «Пейте, дети, молоко – будете здоровы». На самом деле, этот напиток добавит здоровья не только детям, но и взрослым. Ведь в продукте содержится кальций, фосфор и другие полезные элементы. Предлагаем и вам присоединиться к празднованию World Milk Day.

Но не просто же пить целый день молоко! Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рекомендует приготовить кексы, которые вкусно есть с молоком.

С молоком можно приготовить большое количество блюд. Сегодня я делюсь с вами рецептом кексов на молоке. Они очень быстро и легко готовятся, – говорит Юля. – Кстати, праздник этого напитка отмечают на уровне ООН с 2001 года. Ведь так хотят не только привлечь внимание к продукту, но и популяризировать труд фермеров.

Ингредиенты

  • 1 стакан – молока
  • 1 стакан – сахара
  • 2 стакана – муки
  • 1 ч.л. – гашеной соды
  • 1 ч.л. – ванильного сахара
  • 2 шт. – яиц
  • ½ стакана – растительного масла

Способ приготовления

1. Взбейте яйца, молоко и два вида сахара. Добавьте соду, масло и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты

2. Смажьте формочки маслом и положите в них тесто.

3. Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.

Возьмите стакан теплого молока и кекс, – говорит Юля. – И наслаждайтесь гармоничным сочетанием вкусов. Кстати, молоко – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость.

Простой рецепт кексов на молоке от Ревизора Юлии Панковой / пресс-служба

Напомним,  

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