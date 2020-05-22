Сырники с карамельным соусом от Лизы Глинской (рецепт)

Сырники с карамельным соусом от Лизы Глинской (рецепт)

Кондитер Елизавета Глинская делится с вами своим вкуснейшим рецептом сырников.

Ингредиенты

Экс-судья проекта «МастерШеф» Елизавета Глинская сделает ваши завтраки еще вкуснее.⁣ Записывайте скорее простой рецепт сырников с карамельным соусом.

Расчет на 15 шт⁣

500 г творога (жирностью 5%)⁣

50 г яйца (1 шт.)⁣

40 г желтка (2 шт.)⁣

20 г сахара (1 ст. л.)⁣

щепотка соли⁣

50 г муки (2 ст. л. с горкой)⁣

и для панировки еще 100 г муки (4 ст.л. с горкой)⁣

Карамельный соус

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)⁣

100 г сливок (4 ст. л., жирность 30%)⁣

50 г сгущённого молока (2 ст. л.)⁣

75 г сливочного масла (жирность 82%)⁣

щепотка соли⁣

Способ приготовления

Готовим сырники:

1. Перетрите творог через сито.⁣

2. Добавьте к творогу сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.

3. Присыпьте рабочую поверхность мукой для панировки.⁣

4.Возьмите часть творожной массы и сформируйте шарик. Приплюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформируйте «шайбу». ⁣Сформируйте таким образом все сырники.⁣

5. Разогрейте сковородку с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.⁣

6. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.⁣

Готовим карамельный соус:⁣

1. Прогрейте сливки со сгущенным молоком до парения.⁣

2. Отправьте в сотейник сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели.⁣

3. Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенным молоком, постоянно помешивая лопаткой.

4. Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.

5. Уберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.

Сырники с карамельным соусом от Лизы Глинской (рецепт) / instagram.com/lizaglinskaya

Напомним,