Сырники с карамельным соусом от Лизы Глинской (рецепт)
Кондитер Елизавета Глинская делится с вами своим вкуснейшим рецептом сырников.
Ингредиенты
Расчет на 15 шт
- 500 г творога (жирностью 5%)
- 50 г яйца (1 шт.)
- 40 г желтка (2 шт.)
- 20 г сахара (1 ст. л.)
- щепотка соли
- 50 г муки (2 ст. л. с горкой)
и для панировки еще 100 г муки (4 ст.л. с горкой)
Карамельный соус
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- 100 г сливок (4 ст. л., жирность 30%)
- 50 г сгущённого молока (2 ст. л.)
- 75 г сливочного масла (жирность 82%)
- щепотка соли
Способ приготовления
Готовим сырники:
1. Перетрите творог через сито.
3. Присыпьте рабочую поверхность мукой для панировки.
4.Возьмите часть творожной массы и сформируйте шарик. Приплюсните его, обваляйте в муке и с помощью ножа сформируйте «шайбу». Сформируйте таким образом все сырники.
5. Разогрейте сковородку с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон.
6. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Готовим карамельный соус:
1. Прогрейте сливки со сгущенным молоком до парения.
2. Отправьте в сотейник сахар и доведите его до состояния темно-коричневой карамели.
3. Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенным молоком, постоянно помешивая лопаткой.
4. Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте.
5. Уберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он стал плотнее.
Напомним,