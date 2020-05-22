Яичный салат из пяти ингредиентов (рецепт)

22 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Яичный салат из пяти ингредиентов (рецепт)
Яичный салат из пяти ингредиентов (рецепт)
pixabay.com

Отличный вариант закуски, которую можно приготовить всего за 20 минут.

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Ингредиенты: 

  • Яйцо 5 шт.,
  • Майонез 50 г.,
  • Зеленый лук по вкусу,
  • Перец черный молотый,
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Отвариваем, охлаждаем и мелко нарезаем яйца. 

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2. Лук шинкуем (желательно использовать только зеленую его часть.

3. Смешиваем лук с яйцами, добавляем майонез, солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

Закуска простая, не требует много времени, но ее пикантный вкус точно понравится вашим гостям.

Напомним,

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