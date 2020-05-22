Яичный салат из пяти ингредиентов (рецепт)
Отличный вариант закуски, которую можно приготовить всего за 20 минут.
- Яйцо 5 шт.,
- Майонез 50 г.,
- Зеленый лук по вкусу,
- Перец черный молотый,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Отвариваем, охлаждаем и мелко нарезаем яйца.Лук шинкуем (желательно использовать только зеленую его часть.
3. Смешиваем лук с яйцами, добавляем майонез, солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
Закуска простая, не требует много времени, но ее пикантный вкус точно понравится вашим гостям.
Напомним,