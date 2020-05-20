Нежная телятина по-итальянски (рецепт)
Нежный вкус и шикарный аромат гарантированы!
- Масло сливочное 2 ст. ложки,
- Лук репчатый 2 шт,
- Овощной бульон 0,5 стакана,
- Отбивные из телятины 6 шт. по 150 гр,
- Чернослив 300 гр,
- Консервированный горошек 500 гр,
- Листья петрушки или базилика,
- Вино белое сухое 0,5 стакана,
- Сахар, соль по вкусу,
- Перец 1/2 ч. ложки.
Способ приготовления:
1. Очищаем лук, нарезаем кольцами и обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом несколько минут.
2. Добавляем в сковороду горошек, перец и бульон, солим и перчим по вкусу. Держим на огне 10 минут.
4. Чернослив соединяем с отбивными, тушим 10 минут. Доливаем в сковороду вино и доводим до кипения. Наше мясо готово к употреблению.
5. Подаем мясо и гарнир с отварным картофелем. Приятного аппетита!
Напомним,