Нежная телятина по-итальянски (рецепт)

20 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Нежная телятина по-итальянски (рецепт)
Нежная телятина по-итальянски (рецепт)
pixabay.com

Нежный вкус и шикарный аромат гарантированы!

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Ингредиенты:

  • Масло сливочное 2 ст. ложки,
  • Лук репчатый 2 шт, 
  • Овощной бульон 0,5 стакана,
  • Отбивные из телятины 6 шт. по 150 гр,
  • Чернослив 300 гр,
  • Консервированный горошек 500 гр,
  • Листья петрушки или базилика,
  • Вино белое сухое 0,5 стакана,
  • Сахар, соль по вкусу,
  • Перец 1/2 ч. ложки.

Способ приготовления:

1. Очищаем лук, нарезаем кольцами и обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом несколько минут.

2. Добавляем в сковороду горошек, перец и бульон, солим и перчим по вкусу. Держим на огне 10 минут.

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3. Телятину солим, перчим, выкладываем на сковороду с маслом и жарим 10 минут.

4. Чернослив соединяем с отбивными, тушим 10 минут. Доливаем в сковороду вино и доводим до кипения. Наше мясо готово к употреблению.

5. Подаем мясо и гарнир с отварным картофелем. Приятного аппетита!

Напомним,

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