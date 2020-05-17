Как приготовить идеальные сырники: рецепт от Анны Олицкой
Простой лайфхак от Анны Олицкой, который пригодится вам при приготовлении завтрака.
— Мой секрет приготовления сырников в том, что я не добавляю в них белки. С ними сырники получаются жидкие, — говорит Олицкая.
Ингредиенты:
- творог (5% жирности) — 250 г;
- творожок с изюмом — 200 г;
- рисовая мука — 1 ст.л.;
- желток — 2 шт.;
- ванильный сахар.
Способ приготовления:
- Положите 5%-ный творог и сладкий творожок в одну миску и перемешайте. Разомните его вилкой так, чтобы не осталось крупных комков.
- Отделите желтки от белков. Самый простой способ: аккуратно разбейте яйцо над миской, вылейте в ладонь содержимое яйца и пропустите белок сквозь неплотно сжатые пальцы в емкость, а желтки смешайте с творогом. Оставшиеся белки можно использовать для приготовления омлета.
- Всыпьте в творог рисовую муку и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Должна получиться однородная масса, из которой можно лепить сырники.
- Сформируйте из творожной массы небольшие лепешки, обваляйте их в муке и обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны, до появления золотистой корочки.
- Подавать сырники можно со сметаной, медом, йогуртом, вареньем, фруктами или сгущенным молоком.
Напомним,