Как распознать дефицит белка в организме?

Наш организм не вырабатывает белок и не накапливает его, получая незаменимые аминокислоты исключительно с пищей.

Если организму не хватает белка, нарушаются многие процессы жизнедеятельности.

Чтобы поддерживать состояние организма в оптимальном состоянии, следите за количеством употребляемых протеинов, и обязательно прочитайте распространенные симптомы недостатка белков.

Сколько организму нужно белков в день?

Для полноценной работы всех органов и систем требуется в среднем 0,8 грамма белка на 1 килограмм веса человека. Например, если вы весите 55 килограммов, то вам необходимо съедать не меньше 44 граммов в сутки, а человеку с весом 75 килограммов потребуется уже 56 граммов протеинов в день.

Ученые отмечают, что ежедневное потребление белка помогает поддерживать физическое здоровье и бодрость, а его дефицит оборачивается неприятностями.

Признаки дефицита белка в организме

Специфическими симптомами , указывающими на недостаток протеина, врачи называют ломкость ногтей, выпадение волос, уменьшение мышечной массы и тяга к сладкому.

Также иногда встречается отечность в области икр, снижается иммунитет, начинают беспокоить головные боли, перепады настроения и бессонница.

Если у вас есть сомнения в достаточном потреблении белка, включите в рацион продукты, богатые на аминокислоты:

белое, обезжиренное мясо, цельные зерна, бобовые, орехи и семена, творог и молочные продукты.

Напомним,