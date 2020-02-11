Как распознать дефицит белка в организме?

11 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Как распознать дефицит белка в организме?
Как распознать дефицит белка в организме?
pixabay.com

Наш организм не вырабатывает белок и не накапливает его, получая незаменимые аминокислоты исключительно с пищей.

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Если организму не хватает белка, нарушаются многие процессы жизнедеятельности. 

Чтобы поддерживать состояние организма в оптимальном состоянии, следите за количеством употребляемых протеинов, и обязательно прочитайте распространенные симптомы недостатка белков.

Сколько организму нужно белков в день?

Для полноценной работы всех органов и систем требуется в среднем 0,8 грамма белка на 1 килограмм веса человека. Например, если вы весите 55 килограммов, то вам необходимо съедать не меньше 44 граммов в сутки, а человеку с весом 75 килограммов потребуется уже 56 граммов протеинов в день.

Ученые отмечают, что ежедневное потребление белка помогает поддерживать физическое здоровье и бодрость, а его дефицит оборачивается неприятностями. 

Признаки дефицита белка в организме

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Специфическими симптомами, указывающими на недостаток протеина, врачи называют ломкость ногтей, выпадение волос, уменьшение мышечной массы и тяга к сладкому.

Также иногда встречается отечность в области икр, снижается иммунитет, начинают беспокоить головные боли, перепады настроения и бессонница.

Если у вас есть сомнения в достаточном потреблении белка, включите в рацион продукты, богатые на аминокислоты: 

  • белое, обезжиренное мясо, цельные зерна, бобовые, орехи и семена, творог и молочные продукты.

Напомним,

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