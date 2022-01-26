Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Марина Боржемская, ведущая мейковер-шоу «Счастливы за семь дней» на СТБ, поделилась ценными советами с подписчиками. Что можно есть, если вам захотелось перекусить перед сном – узнайте в материале.

6 февраля, в 18:40 на СТБ, состоится премьера проекта «Счастливы за семь дней». Марина Боржемская , вместе с Надеждой Матвеевой и Андреем Жельветро, каждую неделю будут работать с одной из героинь. Они помогут участницам проекта изменить отношение к себе, чтобы ровно через семь дней в зеркале она увидела ту, которой всегда мечтала стать. Команда проекта также займется семьей героини, ведь любые изменения принесут стабильный результат только в сочетании с принятием и искренней поддержкой близких.

Ведущие проекта "Счастливы за семь дней" / пресс-служба канала СТБ

А пока – Марина Боржемская поделилась списком продуктов, которыми можно перекусить перед сном.

За несколько часов до сна можно съесть ряд продуктов, которые не навредят вам и не вылезет на бочок.

♦ Миндаль

Сырые орехи миндаля богаты магнием, а это один из ключевых компонентов для женского здоровья. Он способствует глубокому релаксу, расслаблению мышц, что особенно хорошо после активных тренировок. Горстка миндальных орешков перед сном помогает быстро решить проблему бессонницы. Но до 18-19:00 до 5-6 шт.

♦ Белок

Качественный белок без содержания или с минимальным содержанием жира обеспечит сытость надолго и поможет избежать ночного переедания – главного врага изящной фигуры. Делайте ставку на тофу, хумус, бобовые, индейку, яйца пашот и молодые сыры.

♦ Рыба

Есть сорта рыбы, которые богаты витамином В6 и омеги-3 жирных кислот – именно они принимают активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Тунец, дорада, хек. Вот почему приготовленная на пару или на гриле рыба с небольшой порцией овощей – тот самый идеальный ужин, о котором все говорят.

♦ Чай из ромашки

Ромашковый чай – идеальный продукт, которым стоит завершать свой день. Одна чашка этого чая стимулирует синтез глицина – важнейшего вещества, которое нормализует и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.