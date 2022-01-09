Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос

9 января 2022 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос
Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос
pixabay.com

Если антибиотик продается в капельках, значит, его можно закапать в нос? Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать, и когда это не принесет никакого эффекта.

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Если у ребенка насморк и врач предложил капать антибиотик в нос – меняйте врача, предупредил Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина». Кандидат медицинских наук объяснил, что так использовать подобные препараты можно только в двух случаях. А именно – когда антибиотик закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза и когда его закапывают при гнойном отите в ухо.

То есть, когда есть замкнутая полость, откуда антибиотик не всасывается в кровь и когда в этой полости можно обеспечить высокую концентрацию препарата, тогда его можно туда вводить.

Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается не по инициативе медработника, – сказал Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос / pixabay.com

Потому что местное применение антибиотиков в большинстве случаев не позволяет обеспечить его высокую концентрацию в тканях. А низкая концентрация препарата приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. И это чуть ли не самая острая проблема медицины 21 века.

Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективное, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала «Украина». – Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам. Врач, который посоветовал капельки антибиотиков в нос – это не врач.

Напомним,

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