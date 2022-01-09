Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос pixabay.com

Если антибиотик продается в капельках, значит, его можно закапать в нос? Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать, и когда это не принесет никакого эффекта.