Доктор Комаровский рассказал, можно ли при насморке капать антибиотики в нос
Если антибиотик продается в капельках, значит, его можно закапать в нос? Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать, и когда это не принесет никакого эффекта.
То есть, когда есть замкнутая полость, откуда антибиотик не всасывается в кровь и когда в этой полости можно обеспечить высокую концентрацию препарата, тогда его можно туда вводить.
Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается не по инициативе медработника, – сказал Евгений Комаровский.
Потому что местное применение антибиотиков в большинстве случаев не позволяет обеспечить его высокую концентрацию в тканях. А низкая концентрация препарата приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. И это чуть ли не самая острая проблема медицины 21 века.
Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективное, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала «Украина». – Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам. Врач, который посоветовал капельки антибиотиков в нос – это не врач.
Напомним,