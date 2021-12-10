Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе pixabay.com

Доктор Комаровский объяснил, что нужно сделать первым делом, а за что в других странах даже могут отдать под суд.