Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе
Доктор Комаровский объяснил, что нужно сделать первым делом, а за что в других странах даже могут отдать под суд.
Первое, что обычно делают люди, – пытаются вставить кость на место. И это самая распространенная ошибка! – сказал доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною». – За такое действие в других странах человека могут даже отдать под суд.
Потому что люди, у которых нет медицинского образования, своими попытками вставить кость на место не помогают, а лишь вредят. Кандидат медицинских наук объяснил, что вывихи сами по себе не проходят, поэтому не надо ничего дергать.
Самое главное до визита к врачу – обездвижить место вывиха, – посоветовал Евгений Комаровский в интервью для канала «Украина». – Приложите что-то холодное, это поможет уменьшить отечность, повреждение тканей и боль.
Напомним,