Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе

10 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе
Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе
pixabay.com

Доктор Комаровский объяснил, что нужно сделать первым делом, а за что в других странах даже могут отдать под суд.

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Вывих – одно из травматических повреждений, когда кость, находясь в суставе, выходит из своего нормального положения. Это обычно происходит после падения или удара. В результате при движении резко усиливается боль, появляется отек.

Первое, что обычно делают люди, – пытаются вставить кость на место. И это самая распространенная ошибка! – сказал доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною». – За такое действие в других странах человека могут даже отдать под суд.

Доктор Комаровский рассказал о самой распространенной ошибке при вывихе / pixabay.com

Потому что люди, у которых нет медицинского образования, своими попытками вставить кость на место не помогают, а лишь вредят. Кандидат медицинских наук объяснил, что вывихи сами по себе не проходят, поэтому не надо ничего дергать.

Самое главное до визита к врачу – обездвижить место вывиха, – посоветовал Евгений Комаровский в интервью для канала «Украина». – Приложите что-то холодное, это поможет уменьшить отечность, повреждение тканей и боль.

Напомним,

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