Доктор Комаровский объяснил, почему Дельта поражает в первую очередь детей и молодежь

Доктор Комаровский объяснил, почему Дельта поражает в первую очередь детей и молодежь

Доктор Комаровский объяснил, почему сейчас болеет так много детей и молодых людей. «Дельта» поражает всех без исключения. Но чаще всего молодежь до 30-35 лет и детей от 2 лет. И причина – не мутация коронавируса.

«Дельта» мутирует: в Украине зафиксировано 11 разных штаммов. 60% пациентов имеют так называемый индийский штамм, а 40% – десять новых вариантов «Дельты» , которые намного опаснее и распространяются куда быстрее первоначального штамма.

Во всем мире статистика указывает на то, что молодые люди болеют преимущественно потому, что в начале вакцинации все внимание было направлено именно на пожилых людей, – объяснил Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною». – Они вакцинировались, теперь стала болеть молодежь.

Доктор Комаровский объяснил, почему Дельта поражает в первую очередь детей и молодежь / pixabay.com

Симптомы «Дельты» схожи с симптомами ОРВИ, но последствия заболевания куда сложнее. Людям, которые попадают в стационар, нужно намного больше кислорода. На сегодняшний день больной коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем весной. Труднее проходит и психологическое восстановление. Но главное – не паниковать.

Единственное наше оружие – это хороший иммунитет и здоровая психика, – сказала психолог Елена Адамова. – Поэтому важны полноценный сон и правильное питание. Нужно спокойно на все реагировать. Как только вы чувствуете, что начинаете бояться, сразу же переключайте внимание на что-то хорошее.

Заразность сравнима с ветрянкой – это летающий по воздуху на большие расстояния вирус. Но вакцины, которые используют в Украине, готовы к мутации штамма «Дельта». Они дают шанс не попасть в больницу и перенести болезнь в легкой форме. Поэтому можно лечиться в домашних условиях.

Лечиться – это означает, что постельный режим не нужен. Не заставляйте себя есть. Систематически используйте жаропонижающие средства, – посоветовал Евгений Комаровский.

Напомним,