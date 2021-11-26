Медики назвали главную особенность штамма коронавируса Дельта+
Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, в котором сравнили характеристики штамма Delta и его новой разновидности.
Лишь у 33% людей наблюдались потеря обоняния, вкуса, высокая температура, а также кашель.
По словам соавтора исследования Кристал Доннелли, эта особенность может быть как обнадеживающей, так и негативной.
Поскольку нет кашля, можно говорить о более медленном распространении вируса, исключен путь с каплями слюны. Но есть и обратная сторона медалей, бессимптомное течение, как известно, увеличивает частоту заболевания.
Напомним,