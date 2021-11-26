Медики назвали главную особенность штамма коронавируса Дельта+

26 ноября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Медики назвали главную особенность штамма коронавируса Дельта+
Медики назвали главную особенность штамма коронавируса Дельта+
pixabay.com

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, в котором сравнили характеристики штамма Delta и его новой разновидности.

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Проанализировав анализы ПЦР, сделанные в период с 19 октября по 5 ноября, исследователи охватили свыше 100 тысяч человек. Им удалось выяснить, что AY.4.2 (Дельта-плюс) редко сопряжен с классическими проявлениями коронавируса. 

Лишь у 33% людей наблюдались потеря обоняния, вкуса, высокая температура, а также кашель. 

По словам соавтора исследования Кристал Доннелли, эта особенность может быть как обнадеживающей, так и негативной.

Поскольку нет кашля, можно говорить о более медленном распространении вируса, исключен путь с каплями слюны. Но есть и обратная сторона медалей, бессимптомное течение, как известно, увеличивает частоту заболевания.

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Она отметила, что люди идут сдавать анализы после появления симптомов, о бессимптомном течении задумываются немногие. Поскольку новая Дельта не развивается так, как развивается коронавирус, то люди не ограничивают свои контакты.

Напомним,

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