Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн
2021 год подходит к концу — значит пришло время праздников.
Новый год и Рождество всегда приносят в дом особую атмосферу уюта, а вместе с ним приятные эмоции от праздничных подарков.
Не знаете, что подарить на Новый год любимой девушке и дорогой подруге? Ловите список беспроигрышных вариантов!
Сертификат
С молниеносным развитием технологий и социальных сетей люди начали больше заботиться о ментальном и физическом здоровье. Заботу в таком случае можно показать в виде сертификата:
- на развивающие курсы (особенно СММ, фотография или программирование);
- спа-процедуры или массаж (год был сложный, жизненно необходимо расслабиться);
- поход в любимый магазин (косметики, одежды, комиксов, книг).
Просто посмотрите, чем увлекается девушка и приобретите нужный сертификат.
Ювелирные украшения
Девушек всегда радуют украшения, однако не всегда можно угадать с материалом и дизайном. Поэтому рекомендуем присмотреться к бижутерии из медицинского золота. Изделия выглядят красиво, не чернеют со временем и не приносят вреда организму. Особенно популярны сейчас серьги и подвески Xuping.
Фитнес браслет
Довольно практичный подарок. Такой вариант по достоинству оценят девушки, которые занимаются спортом, следят за питанием и дневной активностью.
Держатель для телефона или штатив
Когда есть настроение снять милое видео или устроить домашнюю фотосессию, девушки не раз прибегали к инженерным способностям, строя сложную конструкцию из книг: чтобы держать телефон. Лучше оставить такой опыт в прошлом. С указанным подарком инстаграмщицам будет куда легче и приятнее создавать контент.
Лампа для селфи
Если женщина увлекается макияжем, блоггингом и тик-током, лампа для селфи станет лучшим подарком на Новый год. Среди многообразия моделей обращайте внимание на те лампочки, где регулируется яркость света и его температура.
Набор тканевых масок для лица
Заходите в магазин корейской косметики. Универсальный вариант — средства для увлажнения кожи (всегда пригодятся). В дополнение стоит взять несколько патчей для глаз и губ.
Маска для сна
Маски уберегут глаза от внезапных вспышек, утренних лучей света. Ориентируйтесь на изделия из хлопка или шелка с бамбуковым волокном.
Пижама
Подруге или сестре подойдет пижама-кигуруми или костюмчик с любимыми персонажами. Возлюбленной лучше взять атласный, шелковый комплект любимого бренда, либо худи огромных размеров.
Плед с рукавами
Тема тепла в зимние праздники особо актуальна. Можно купить обычный плед шерстяной, а можно выбрать специальную модель с рукавами. Прекрасным дополнением «теплого» подарка станет термокружка.
Набор печенья с предсказаниями
Сладкоежки точно оценят такой подарок. Как вариант, можно подарить печеньки не с предсказаниями, а с комплиментами.
Музыкальный подарок
Последняя бюджетная идея, что подарить на Новый год, особенно творческая. Если ваша девушка обожает музыку, то можно подыскать:
- билеты на ближайший концерт;
- музыкальный альбом;
- официальный мерч исполнителя.
Доверяйте своему сердцу и глазам. Посмотрите, чем живут важные девушки в вашей жизни и внесите это в список идей.