Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн

25 ноября 2021 15:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн
Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн
pixabay.com

2021 год подходит к концу — значит пришло время праздников.

Новый год и Рождество всегда приносят в дом особую атмосферу уюта, а вместе с ним приятные эмоции от праздничных подарков.

Не знаете, что подарить на Новый год любимой девушке и дорогой подруге? Ловите список беспроигрышных вариантов!

Сертификат

С молниеносным развитием технологий и социальных сетей люди начали больше заботиться о ментальном и физическом здоровье. Заботу в таком случае можно показать в виде сертификата:

  • на развивающие курсы (особенно СММ, фотография или программирование);
  • спа-процедуры или массаж (год был сложный, жизненно необходимо расслабиться);
  • поход в любимый магазин (косметики, одежды, комиксов, книг).

Просто посмотрите, чем увлекается девушка и приобретите нужный сертификат.

Ювелирные украшения

Девушек всегда радуют украшения, однако не всегда можно угадать с материалом и дизайном. Поэтому рекомендуем присмотреться к бижутерии из медицинского золота. Изделия выглядят красиво, не чернеют со временем и не приносят вреда организму. Особенно популярны сейчас серьги и подвески Xuping.

Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн / pixabay.com

Фитнес браслет

Довольно практичный подарок. Такой вариант по достоинству оценят девушки, которые занимаются спортом, следят за питанием и дневной активностью.

Держатель для телефона или штатив

Когда есть настроение снять милое видео или устроить домашнюю фотосессию, девушки не раз прибегали к инженерным способностям, строя сложную конструкцию из книг: чтобы держать телефон. Лучше оставить такой опыт в прошлом. С указанным подарком инстаграмщицам будет куда легче и приятнее создавать контент.

Лампа для селфи

Если женщина увлекается макияжем, блоггингом и тик-током, лампа для селфи станет лучшим подарком на Новый год. Среди многообразия моделей обращайте внимание на те лампочки, где регулируется яркость света и его температура.

Набор тканевых масок для лица

Заходите в магазин корейской косметики. Универсальный вариант — средства для увлажнения кожи (всегда пригодятся). В дополнение стоит взять несколько патчей для глаз и губ.

Маска для сна

Маски уберегут глаза от внезапных вспышек, утренних лучей света. Ориентируйтесь на изделия из хлопка или шелка с бамбуковым волокном.

Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн / pixabay.com

Пижама

Подруге или сестре подойдет пижама-кигуруми или костюмчик с любимыми персонажами. Возлюбленной лучше взять атласный, шелковый комплект любимого бренда, либо худи огромных размеров.

Плед с рукавами

Тема тепла в зимние праздники особо актуальна. Можно купить обычный плед шерстяной, а можно выбрать специальную модель с рукавами. Прекрасным дополнением «теплого» подарка станет термокружка.

Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн / pixabay.com

Набор печенья с предсказаниями

Сладкоежки точно оценят такой подарок. Как вариант, можно подарить печеньки не с предсказаниями, а с комплиментами.

Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн / pixabay.com

Музыкальный подарок

Последняя бюджетная идея, что подарить на Новый год, особенно творческая. Если ваша девушка обожает музыку, то можно подыскать:

  • билеты на ближайший концерт;
  • музыкальный альбом;
  • официальный мерч исполнителя.

Доверяйте своему сердцу и глазам. Посмотрите, чем живут важные девушки в вашей жизни и внесите это в список идей.

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