Бюджетні, але класні подарунки на День святого Миколая

Підкажемо вам декілька варіантів, чим порадувати дитину, якщо сімейний бюджет уже розписаний, а солодощів може бути недостатньо.

1. Різноманітна техніка

Ми говоримо не про дорогі гаджети, а скоріше про техніку, яка допомогає ними зручно користуватись. Це можуть бути повербанк, навушники, клавіатура з підсвіткою, флешка, портативна колонка і так далі. Впевнені, що щось з цього списку точно знадобиться дитині.

2. Джерела світла

Нічники, наприклад, завжди дуже подобались малечі, а тепер, коли постійно відключають світло, нічники зможуть створити приємну і казкову атмосферу. Також можете звернути увагу на всілякі проектори зоряного неба, наприклад.

3. Одяг

Одяг може бути компромісним варіантом, якщо підійти до вибору подарунку творчо. Наприклад, ви розумієте, що дитині потрібна піжама, але сама дитина сприйме це як подарунок, якщо ви... Ну, наприклад, нанесете на неї принт з героями її улюбленого серіалу.

4. Книги

Ще один варіант подарунку на всі часи. Якщо ж книг достатньо, то можливо саме час подбати про додаткові гаджети? Підсвітка для книг будет зараз дуже на часі.

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