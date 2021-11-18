Телец гороскоп на 2022 год

18 ноября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Телец гороскоп на 2022 год
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Телец: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Тельца!

Гороскоп здоровья на 2022 год Телец 

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Здоровье не будет вызывать проблем! Ваша нервная система по-прежнему крепка, а иммунитет отражает всевозможные нападки. Главное, в 2022 году не переоценивать свои силы, своевременно давать себе возможность отдохнуть.

Недосып и физическая истощенность могут спровоцировать обострение хронических болезней. 

Финансовый гороскоп на 2022 год для Тельца

Для финансового успеха в 2022 году вам понадобится всего один ингредиент — поддержка близких. Если вы будете чувствовать, что вас понимают, а ваши стремления разделяют, сможете любые горы свернуть. 

Тигр обязательно вознаградит хорошей прибылью Тельцов, которые посвятят свободное время развитию и усовершенствованию своих навыков. 

Любовный гороскоп на 2022 год Телец

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Тельцы в 2022 году будут ощущать перемены и пользоваться вниманием противоположного пола. Если вы одиноки, то наверняка закрутите роман. Самым подходящим месяцем для романтики является апрель, отмечают астрологи.

Не закрывайтесь в себе, давайте людям возможность узнать вас настоящего. Тельцы в отношениях, вам не пора ли к свадьбе готовиться?

Напомним,

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