Как привлечь удачу в дом в Новый год 2022

11 ноября 2021 18:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как привлечь удачу в дом в Новый год 2022
Как привлечь удачу в дом в Новый год 2022
pixabay.com

До Нового года осталось меньше двух месяцев, времени не так уж и много, если вы хотите хорошо подготовиться к приходу символа 2022 года, Водяного Тигра!

Считается, что ничто не дарит такого прилива удачи, как животное, которое соответствует символу года. Но будем честны, заводить тигра — большая авантюра. Поэтому астрологи рекомендуют прикупить в дом статуэтку, магнит или, например, мягкую игрушку в виду тигра для привлечения фортуны!

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Желательно, чтобы ваш личный маленький символ был выполнен из натуральных материалов, например, дерева. камня, ткани. 

Если вы хотите, чтобы удача сопутствовала вам на работе, то приобретите брошь, запонки или браслет с тигром, а сделать атмосферу уютнее дома вам помогут интерьерные подушки с тигром или постельное белье с таким принтом. 

И, самое главное, уберите до наступления Нового года все вещи, которые предназначались Быку, покровителю уходящего года. 

Напомним,

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