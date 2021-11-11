Как привлечь удачу в дом в Новый год 2022

Как привлечь удачу в дом в Новый год 2022

До Нового года осталось меньше двух месяцев, времени не так уж и много, если вы хотите хорошо подготовиться к приходу символа 2022 года, Водяного Тигра!

Считается, что ничто не дарит такого прилива удачи, как животное, которое соответствует символу года. Но будем честны, заводить тигра — большая авантюра. Поэтому астрологи рекомендуют прикупить в дом статуэтку, магнит или, например, мягкую игрушку в виду тигра для привлечения фортуны!

Желательно, чтобы ваш личный маленький символ был выполнен из натуральных материалов, например, дерева. камня, ткани.

Если вы хотите, чтобы удача сопутствовала вам на работе, то приобретите брошь, запонки или браслет с тигром, а сделать атмосферу уютнее дома вам помогут интерьерные подушки с тигром или постельное белье с таким принтом.

И, самое главное, уберите до наступления Нового года все вещи, которые предназначались Быку, покровителю уходящего года.

Напомним,