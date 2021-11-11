Как привлечь удачу в дом в Новый год 2022
До Нового года осталось меньше двух месяцев, времени не так уж и много, если вы хотите хорошо подготовиться к приходу символа 2022 года, Водяного Тигра!
Считается, что ничто не дарит такого прилива удачи, как животное, которое соответствует символу года. Но будем честны, заводить тигра — большая авантюра. Поэтому астрологи рекомендуют прикупить в дом статуэтку, магнит или, например, мягкую игрушку в виду тигра для привлечения фортуны!
Если вы хотите, чтобы удача сопутствовала вам на работе, то приобретите брошь, запонки или браслет с тигром, а сделать атмосферу уютнее дома вам помогут интерьерные подушки с тигром или постельное белье с таким принтом.
И, самое главное, уберите до наступления Нового года все вещи, которые предназначались Быку, покровителю уходящего года.
Напомним,