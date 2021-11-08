Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Астрологи подготовили прогноз на 2022 год, они уже знают, какими будут любовные и романтические отношения в год Тигра.

Личная жизнь в год Синего Водяного Тигра

Тигр — это не одинокое животное.

Символ 2022 года высоко ценит семью, а семейные ценности считает приоритетными.

Это означает, что в 2022 году существенно возрастает возможность встретить свою вторую половинку. Даже если вы отчаялись и уже приготовились к одиночеству, не сдавайтесь. Именно в год Тигра вам нужно дать судьбе еще один шанс! Отношения, которые начались в 2022 году, будут удачными, крепкими и, скорее всего, продлятся всю жизнь. К тем, кто заключит брак в год Тигра, вполне можно применить сказочную формулу: они жили долго и счастливо.

К слову, ждать у моря погоды хозяин года не рекомендует, если у вас уже есть партнер и вы готовы вступить в брак, как минимум намекните об этом сами. Особенно актуален этот совет для представительниц прекрасного пола: ваш партнер не был уверен в вашей собственной готовности к созданию семьи.

Конечно, идеальным 2022 год быть не может, поэтому астрологи предупреждают об опасности резких разрывов и расставаний. Дело в том, что Тигр ненавидит ложь и обман, если в семье кто-то скрывает предательство, например, именно в этом году секрет может вскрыться. Но в таком случае Тигр уже не виноват.

Напомним,