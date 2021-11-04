Выходные на Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать на праздники

Выходные на Новый год и Рождество: сколько будет отдыхать

Совсем скоро наступит новогодняя пара, праздники принесут с собой дополнительные выходные. Какими они будут, читайте в материале.

Зимой украинцы традиционно отмечают множество важных праздников.

Пора выходных и отдыха начинается с католического Рождества. Его дата не меняется из года в год, 25 декабря в 2021 попадает на субботу. Это означает, что дополнительный выходнойа 24 декабря рабочий день будет сокращенным на один час.

Новый год 1 января тоже попадает на субботу, поэтому выходными днями будут 1, 2 и 3 января включительно.

31 декабря – будет короткий рабочий день.

Наконец, православное Рождество 7 января подарит нам три дня отдыха, до 9 января включительно. На работу придется возвращаться в 10 января.

Напомним,