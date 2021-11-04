Выходные на Новый год и Рождество: сколько будем отдыхать на праздники
Совсем скоро наступит новогодняя пара, праздники принесут с собой дополнительные выходные. Какими они будут, читайте в материале.
Зимой украинцы традиционно отмечают множество важных праздников.
Новый год 1 января тоже попадает на субботу, поэтому выходными днями будут 1, 2 и 3 января включительно.
31 декабря – будет короткий рабочий день.
Наконец, православное Рождество 7 января подарит нам три дня отдыха, до 9 января включительно. На работу придется возвращаться в 10 января.
Напомним,