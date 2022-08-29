Горіховий спас 2022: що можна і заборонено робити
29 августа 2022 08:00
Алла Лисак
Горіховий спас 2022: що можна і заборонено робити
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29 серпня Україна святкує Третій спас, який ще називають горіховим.
Що можна робити на Третій спас?
У цей день необхідно піти до храму і освятити горіхи, можна також святити воду.
Горіховий спас в Україні тісно переплітається з часом ярмарків. Тому у цей наші предки щось купували, аби весь рік водилися гроші. Якщо ви підете на ринок чи до магазину, а повернетеся з пустими руками, нестача грошей може переслідувати вас весь рук.
Що заборонено робити на Спас?
В цей день не можна говорити и думати про погане, бажати комусь зла, пліткувати. Старайтеся перенести будь-які справи на інший день, під забороною навіть хатня робота. Тако на Третій спас бажано не відмовляти у допомозі людям, які просять (якщо допомогти у ваших силах).
Наші предки вважали, що Третій спас — це не той день, коли треба ходити до лісу.
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