Горіховий спас 2022: що можна і заборонено робити

29 августа 2022 08:00 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Горіховий спас 2022: що можна і заборонено робити
Горіховий спас 2022: що можна і заборонено робити
freepik.com

29 серпня Україна святкує Третій спас, який ще називають горіховим.

Що можна робити на Третій спас?

У цей день необхідно піти до храму і освятити горіхи, можна також святити воду.

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Горіховий спас в Україні тісно переплітається з часом ярмарків. Тому у цей наші предки щось купували, аби весь рік водилися гроші. Якщо ви підете на ринок чи до магазину, а повернетеся з пустими руками, нестача грошей може переслідувати вас весь рук.

Що заборонено робити на Спас?

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В цей день не можна говорити и думати про погане, бажати комусь зла, пліткувати. Старайтеся перенести будь-які справи на інший день, під забороною навіть хатня робота. Тако на Третій спас бажано не відмовляти у допомозі людям, які просять (якщо допомогти у ваших силах).

Наші предки вважали, що Третій спас — це не той день, коли треба ходити до лісу.

Нагадаємо,

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