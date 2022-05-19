Святкові вихідні у червні під час воєнного стану

Зазвичай у червні українці отримували додаткові вихідні дні.

2022 рік приніс нам вже дуже багато неприємних несподіванок, життя змінюється кожен день і зміни ці стосуються абсолютно всіх сфер.

На жаль, святкові дні під час воєнного стану скасовуються. Це означає, що в червні ми не отримаємо додаткові дні відпочинку на такі свята:

Трійця 12 червня,День Конституції України 28 червня.

У мирний час на День конституції у нас було б чотири вихідних поспіль, а Трійця дарувала нам додатковий день без роботи у понеділок. Будемо сподіватися, що наступного року в Україну повернеться мирне життя і наші святкові традиції. Віримо у перемогу та чекаємо її вже зовсім скоро!

Нагадаємо,