Святкові вихідні у червні під час воєнного стану

19 мая 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Святкові вихідні у червні під час воєнного стану
Святкові вихідні у червні під час воєнного стану
freepik.com

Зазвичай у червні українці отримували додаткові вихідні дні.

2022 рік приніс нам вже дуже багато неприємних несподіванок, життя змінюється кожен день і зміни ці стосуються абсолютно всіх сфер.

На жаль, святкові дні під час воєнного стану скасовуються. Це означає, що в червні ми  не отримаємо додаткові дні відпочинку на такі свята:

Читайте такжеТОП-5 головних запитань про статус біженця
Трійця 12 червня, 
День Конституції України 28 червня.

У мирний час на День конституції у нас було б чотири вихідних поспіль, а Трійця дарувала  нам додатковий день без роботи у понеділок. Будемо сподіватися, що наступного року в Україну повернеться мирне життя і наші святкові традиції. Віримо у перемогу та чекаємо її вже зовсім скоро!

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

праздники праздник выходные дни в Украине выходные в Киеве

Материалы по теме

День матері 2022: привітання у віршах та прозі
Праздники

День матері 2022: привітання у віршах та прозі
Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?
Праздники

Чи скасують у Великодню ніч комендантську годину?
Що можна і заборонено робити у Страсну п'ятницю
Праздники

Що можна і заборонено робити у Страсну п'ятницю
Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Новости

Лілія Ребрик показала свою особливу вишиванку та поділилась її неймовірною історією
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Популярное видео

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK