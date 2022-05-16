ТОП-5 головних запитань про статус біженця

16 мая 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

ТОП-5 головних запитань про статус біженця
ТОП-5 головних запитань про статус біженця
freepik.com

Даємо відповіді на питання людей, які отримали або планують отримати статус біженця.

Хто може отримати статус «біженця»

Читайте такжеДоктор Комаровський розказав, як спілкуватися з дітьми-біженцями, щоб допомогти їм швидко адаптуватися
На законодавчому рівні встановляється процедура отримання статусу біженця. В Україні його присвоюють людям, які покинули свій дім внаслідок воєнних дій на території області, населеного пункту чи громади або через окупацію.

Тобто статус біженця не можуть отримати українці, які, наприклад переїхали з Дніпра до Львова.

Що таке тимчасовий захист? 

Цей термін стосується Євросоюзу, його отримують українці, які їдуть у Польшу чи іншу країну ЄС. Державні органи відповідної країни повинні повідомити особу про її право на отримання тимчасового захисту, процес набуття якого досить швидкий.

Людина під тимчасовим захистом має право на проживання в державі,  доступ до праці, доступ до житла, медичну і соціальну допомогу.

Що мають право отримати біженці в Україні?

1. Тимчасове житло. Наприклад, спальне місце в центрі для біженців.

2. Харчову гуманітарну допомогу або безкоштовне харчування.

3. Доступ до медичної допомоги.

Як отримати статус біженця в Україні?

Читайте такжеОрландо Блум допомогає українським біженцям
Необхідно звернутись до територіального відділу (управління) Державної міграційної служби України із заявою. Зазначена заява має подаватись особою, яка потребує правового захисту в Україні за місцем свого тимчасового перебування.

Які документи дають можливість отримати статус біженця?

1. Документи, що засвідчують особу.

2. Документи, які підтверджують обставини, що дозволяють отримати статус біженця.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Украина Полезные советы

Материалы по теме

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Полезные советы

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів
Меломан

ТОП-3 претенденти на перемогу у Євробаченні 2022 за версією букмекерів
Найнебезпечніші місця в будинку та квартирі під час повітряної тривоги
Полезные советы

Найнебезпечніші місця в будинку та квартирі під час повітряної тривоги
Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху
Полезные советы

Як діяти на вулиці під час ядерного вибуху
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію

Тімур Мірошниченко: Організатори Євробачення дбають про свою репутацію
Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну

Як у першому півфіналі Євробачення 2022 підтримали Україну
Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Популярное видео

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022

Євробачення-2022: хто пройшов у фінал з першого півфіналу від 10.05.2022
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Розстріляна в Бучі (ефір від 27.04.2022)
Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022

Євробачення-2022: хто переміг у фіналі від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK