ТОП-5 головних запитань про статус біженця

Даємо відповіді на питання людей, які отримали або планують отримати статус біженця.

Хто може отримати статус «біженця»

На законодавчому рівні встановляється процедура отримання статусу біженця

Тобто статус біженця не можуть отримати українці, які, наприклад переїхали з Дніпра до Львова.

Що таке тимчасовий захист?

Цей термін стосується Євросоюзу, його отримують українці, які їдуть у Польшу чи іншу країну ЄС. Державні органи відповідної країни повинні повідомити особу про її право на отримання тимчасового захисту, процес набуття якого досить швидкий.

Людина під тимчасовим захистом має право на проживання в державі, доступ до праці, доступ до житла, медичну і соціальну допомогу.

Що мають право отримати біженці в Україні?

1. Тимчасове житло. Наприклад, спальне місце в центрі для біженців.

2. Харчову гуманітарну допомогу або безкоштовне харчування.

3. Доступ до медичної допомоги.

Як отримати статус біженця в Україні?

Які документи дають можливість отримати статус біженця?

Необхідно звернутись до територіального відділу (управління) Державної міграційної служби України із заявою. Зазначена заява має подаватись особою, яка потребує правового захисту в Україні за місцем свого тимчасового перебування.

1. Документи, що засвідчують особу.

2. Документи, які підтверджують обставини, що дозволяють отримати статус біженця.

Нагадаємо,