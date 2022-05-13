Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?
Телеведуча Надія Матвєєва, у рубриці «Надійні поради» на СТБ, розповіла, як діяти, якщо ви не встигаєте дістатися дому до початку комендантської години.
Якщо ви не встигаєте дістатися дому до початку комендантської години:
► Не вигадуйте нічого і тим більш не кажіть, що забули чи не знали про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим.
► Паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї. Перевірити документи в «Дії» для тероборони складніше – не завжди в них з собою необхідні технічні засоби. Тож вас можуть затримати до з’ясування особи.
► Не прикидайтесь людиною, яка має право бути на вулиці вночі (наприклад, працівником газової компанії чи журналістом) – це перевірять.
► Під час перевірки не тримайте в руках телефон. Вас можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвоніть рідним тільки після того, як попередите про це тероборону.
► Якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено – це викличе підозру, що ви диверсант або коригувальник. Тож не чистіть телефон без зайвої потреби – тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами.
Якщо ви в дорозі у комендантську годину:
♦ Доїдьте до найближчого блокпосту та спокійно поясніть, хто ви та куди прямуєте. У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон.
♦ Якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години. Не порушуйте цю настанову – вас можуть заарештувати, виписати штраф або навіть позбавити волі до 5 років.
♦ Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.
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