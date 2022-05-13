Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?

13 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?
Що робити, якщо не встигаєте повернутися додому до комендантської години?
pixabay.com

Телеведуча Надія Матвєєва, у рубриці «Надійні поради» на СТБ, розповіла, як діяти, якщо ви не встигаєте дістатися дому до початку комендантської години.

Якщо ви не встигаєте дістатися дому до початку комендантської години:

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► Затримались на вулиці – пересувайтеся освітленими шляхами, не ховайтеся в темряві та не підсвічуйте собі ліхтариком – можуть сприйняти за диверсанта. Краще самі знайдіть тероборону та поясніть ситуацію. Підійміть руки вгору, не лізьте в кишені за документами, доки не попросять – це можуть розцінити за спробу дістати зброю.

► Не вигадуйте нічого і тим більш не кажіть, що забули чи не знали про обмеження в часі. Це буде вкрай підозрілим.

► Паспорт краще носити або паперовий, або ID-картку, хоч іноді вимагають паперовий додаток і до неї. Перевірити документи в «Дії» для тероборони складніше – не завжди в них з собою необхідні технічні засоби. Тож вас можуть затримати до з’ясування особи.

► Не прикидайтесь людиною, яка має право бути на вулиці вночі (наприклад, працівником газової компанії чи журналістом) – це перевірять.

► Під час перевірки не тримайте в руках телефон. Вас можуть запідозрити у зйомці або передачі координат. Дзвоніть рідним тільки після того, як попередите про це тероборону.

► Якщо історію браузера та чати у телефоні повністю видалено – це викличе підозру, що ви диверсант або коригувальник. Тож не чистіть телефон без зайвої потреби – тільки якщо існує загроза зустрічі з окупантами.

Якщо ви в дорозі у комендантську годину:

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♦ Ви в дорозі й не розрахували час – не зупиняйтеся посеред траси і не хвилюйтеся.

♦ Доїдьте до найближчого блокпосту та спокійно поясніть, хто ви та куди прямуєте. У вас перевірять документи, машину, речі, кишені та телефон.

♦ Якщо в районі небезпечно, вас попросять залишатися біля блокпоста до закінчення комендантської години. Не порушуйте цю настанову – вас можуть заарештувати, виписати штраф або навіть позбавити волі до 5 років.

♦ Якщо дії людей, які вас перевіряли, були неправомірними, зверніться за телефоном гарячої лінії Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42.

Нагадаємо,

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