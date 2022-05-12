Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації публікує поради, як безпечно користуватися смартфоном і залишатися на зв'язку під час війни.
Таких інструкцій вже зібралося чимало, тож фахівці вирішили для зручності зібрати їх разом та видати цілу збірку.
- як економити заряд смартфона, загальні поради,
- 10 налаштувань смартфона, які допоможуть економити заряд батареї;
- як користуватися телефоном на захоплених ворогом територіях;
- як залишатися на зв'язку;
- як повідомити про потребу в допомозі;
- що робити, якщо сигнал в укритті слабкий або відсутній;
- що робити, якщо не працює Wi-Fi мережа;
- що робити, коли не працює мережа оператора;
- що робити, якщо не працює мобільний інтернет;
- що робити, якщо не працює кабельний інтернет;
- як діяти, якщо немає інших засобів зв’язку.
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