Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації публікує поради, як безпечно користуватися смартфоном і залишатися на зв'язку під час війни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Держспецзв’язку публікує різноманітні прості рекомендації з корисними порадами, щоб кожен українець міг безпечно використовувати свій телефон та залишався на зв’язку в будь-якій ситуації.

Таких інструкцій вже зібралося чимало, тож фахівці вирішили для зручності зібрати їх разом та видати цілу збірку.

як економити заряд смартфона, загальні поради,

10 налаштувань смартфона, які допоможуть економити заряд батареї;

як користуватися телефоном на захоплених ворогом територіях;

як залишатися на зв'язку;

як повідомити про потребу в допомозі;

що робити, якщо сигнал в укритті слабкий або відсутній;

що робити, якщо не працює Wi-Fi мережа;

що робити, коли не працює мережа оператора;

що робити, якщо не працює мобільний інтернет;

що робити, якщо не працює кабельний інтернет;

як діяти, якщо немає інших засобів зв’язку.

Відповіді на всі ці питання ви можете знайти в інструкції за посиланням

Нагадаємо,