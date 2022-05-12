Як безпечно користуватися смартфоном під час війни

12 мая 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
Як безпечно користуватися смартфоном під час війни
freepik.com

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації публікує поради, як безпечно користуватися смартфоном і залишатися на зв'язку під час війни.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Держспецзв’язку публікує різноманітні прості рекомендації з корисними порадами, щоб кожен українець міг безпечно використовувати свій телефон та залишався на зв’язку в будь-якій ситуації.

Таких інструкцій вже зібралося чимало, тож фахівці вирішили для зручності зібрати їх разом та видати цілу збірку.

  • як економити заряд смартфона, загальні поради,  
  • 10 налаштувань смартфона, які допоможуть економити заряд батареї;
  • як користуватися телефоном на захоплених ворогом територіях;
  • як залишатися на зв'язку;
  • як повідомити про потребу в допомозі;
  • що робити, якщо сигнал в укритті слабкий або відсутній;
  • що робити, якщо не працює Wi-Fi мережа;
  • що робити, коли не працює мережа оператора;
  • що робити, якщо не працює мобільний інтернет;
  • що робити, якщо не працює кабельний інтернет;
  • як діяти, якщо немає інших засобів зв’язку.

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Відповіді на всі ці питання ви можете знайти в інструкції за посиланням

Нагадаємо, 

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