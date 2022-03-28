Від стресу почало випадати волосся: що робити

28 марта 2022 11:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Від стресу почало випадати волосся: що робити
Що робити, якщо від стресу почало випадати волосся?
pixabay.com

Україна живе у стані війни, мільйони людей покинули свої домівки. Про звичний нам стиль життя довелося забути.

Випадіння волосся від стресу — це поширений симптом як  у жінок, так і у чоловіків. 

Випадіння волосся від стресу 

Читайте такжеЯк жити далі, якщо втратили житло через обстріли та бомбардування
Стрес впливає на гормональний стан організму, це призводить до дисбалансу обміну речовин, кровообігу, під удар потрапляє і волосся. 

Під час інтенсивного та довготривалого стресу фолікули волосся не ростуть, не діляться. Приблизно через два-три тижні вони почнуть відсихати. Через стрес волосся може почати випадати дуже інтенсивно. 

Як лікувати випадання волосся від стресу

Це важко, але в першу чергу необхідно почати працювати над собою. Якщо у вас вже почало випадати волосся — це наслідки стресу, який ви пережили приблизно два-три тижні тому. Зможете нормалізувати свій емоційний стан?

Тоді проблема залишиться у минулому.

Читайте такжеЩо робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання
Також дуже важливо нормалізувати сон. Старайтесь засипати не пізніше півночі, спати хоча б 6 годин на добу, навіть уривками.

За можливості контролюйте свій раціон. Якщо у вас є доступ до широкого кола продуктів, обирайте ті, що насичені вітамінами. 

Важливо розуміти, що організму потрібен час на відновлення. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Стресс волосы советы

Материалы по теме

Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них
Полезные советы

Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них
Як жити далі, якщо втратили житло через обстріли та бомбардування
Полезные советы

Як жити далі, якщо втратили житло через обстріли та бомбардування
Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання
Полезные советы

Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання
Як відновити документи, які загубив?
Полезные советы

Як відновити документи, які загубив?
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time
Безсоння: найпоширеніші ознаки, та як допомогти собі заснути

Безсоння: найпоширеніші ознаки, та як допомогти собі заснути
Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему

Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні

Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні
Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube

Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube
27 березня 2022 року — міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar

27 березня 2022 року — міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK