Від стресу почало випадати волосся: що робити

Що робити, якщо від стресу почало випадати волосся?

Україна живе у стані війни, мільйони людей покинули свої домівки. Про звичний нам стиль життя довелося забути.

Випадіння волосся від стресу — це поширений симптом як у жінок, так і у чоловіків.

Випадіння волосся від стресу

Стрес впливає на гормональний стан організму, це призводить до дисбалансу обміну речовин, кровообігу, під удар потрапляє і волосся.

Під час інтенсивного та довготривалого стресу фолікули волосся не ростуть, не діляться. Приблизно через два-три тижні вони почнуть відсихати. Через стрес волосся може почати випадати дуже інтенсивно.

Як лікувати випадання волосся від стресу

Це важко, але в першу чергу необхідно почати працювати над собою. Якщо у вас вже почало випадати волосся — це наслідки стресу, який ви пережили приблизно два-три тижні тому. Зможете нормалізувати свій емоційний стан?

Тоді проблема залишиться у минулому.

Також дуже важливо нормалізувати сон. Старайтесь засипати не пізніше півночі, спати хоча б 6 годин на добу, навіть уривками.

За можливості контролюйте свій раціон. Якщо у вас є доступ до широкого кола продуктів, обирайте ті, що насичені вітамінами.

Важливо розуміти, що організму потрібен час на відновлення.

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