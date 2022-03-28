Від стресу почало випадати волосся: що робити
Україна живе у стані війни, мільйони людей покинули свої домівки. Про звичний нам стиль життя довелося забути.
Випадіння волосся від стресу — це поширений симптом як у жінок, так і у чоловіків.
Випадіння волосся від стресу
Під час інтенсивного та довготривалого стресу фолікули волосся не ростуть, не діляться. Приблизно через два-три тижні вони почнуть відсихати. Через стрес волосся може почати випадати дуже інтенсивно.
Як лікувати випадання волосся від стресу
Це важко, але в першу чергу необхідно почати працювати над собою. Якщо у вас вже почало випадати волосся — це наслідки стресу, який ви пережили приблизно два-три тижні тому. Зможете нормалізувати свій емоційний стан?
Тоді проблема залишиться у минулому.
За можливості контролюйте свій раціон. Якщо у вас є доступ до широкого кола продуктів, обирайте ті, що насичені вітамінами.
Важливо розуміти, що організму потрібен час на відновлення.
Нагадаємо,