Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання

22 марта 2022 14:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 важливих порад для виживання
Що робити, якщо почався штурм міста: ТОП-5 порад для виживання
pixabay.com

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує чітко виконувати наведені рекомендації, якщо почався штурм.

1. Захищаємо вікна 

Обов’язково заклейте вікна смужками скотчу. Смужки повинні закривати собою хоча би 80% вікна.

2. Тримайтеся подалі від вікон. Категорично забороняється підходити до вікон, навіть захищених скотчем.

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Це важливо, тому що саме часточки скла призводять до травм.

3. Не треба намагатися втекти

Якщо почалися обстріли, то будівля стане вашою фортецею. На вулиці у такий час залишатися вкрай небезпечно.

4. Віднайдіть найбезпечніше місце у квартирі чи вдома

Підходять кімнати без вікон, кімнати, в яких вас відділяє від вулиці хоча б дві стіни.

5. Підготуйте всі необхідні речі для евакуації

Дочекайтеся офіційного повідомлення.

Нагадаємо, 

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