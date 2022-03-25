Як жити далі, якщо втратили житло через обстріли та бомбардування

Як жити далі, якщо втратили житло через обстріли та бомбардування: поради психолога

Втрата житла підкошує людину, тому в першу чергу, щоб потім діяти, необхідно вирішити проблему психологічно, вважає Андрій Жельветро.

Втрата житла — це жахлива трагедія. Експерт-психолог дає декілька порад людям, які пережили подібну катастрофу.

1. Емоції

Вам необхідно виплеснути емоції. Злість.

Якщо ви не зробите цього, то у майбутньому будете страждати самі, а також направляти злість на найближчих людей.

Лайтеся, кричіть, не бійтеся дійти до стану, коли контроль над собою майже втрачено. Скажіть все, що хочете сказати, словами та діями.

Коли емоції пройдуть, оплачьте свою втрату. Згадайте, що ви любили у будинку, як проводили час, а потім попрощайтеся з цим. Це перший крок, щоб йти далі.

2. Раціо

Одразу подайте документи про відшкодування, в Україні вже діють відповідні програми. Дізнатися більше ви зможете у представників місцевої влади або соціальних служб.

Не чекайте завершення війни, робіть це зараз.

3. Практика

Знайдіть собі житло, яке ви зможете орендувати на пів року і спокійно там пожити. Нове житло допоможе вам відновитися.

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