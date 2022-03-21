Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему
Емоціогенна харчова поведінка – один із трьох типів порушення харчової поведінки, що призводить до переїдання.
Як це відбувається?
♦ Трапляється подія.
♦ Вона викликає у людини емоційний дискомфорт: страх, злість, розчарування.
♦ Людина не витримує й починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти. Звертається до свого досвіду й виявляє, що це — їжа.
♦ Людина їсть. При цьому потреби в їжі в організму немає.
Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.
Простий спосіб виявити нервове переїдання.
Якщо рука знову тягнеться за чимось «смачненьким», поставте собі питання: чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба?
Якщо так – ви зголодніли, варто нормально попоїсти. Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку/чипсину/ковбаску – схоже, ви таки заїдаєте стрес.
Як вирішити проблему?
Проблему емоційного переїдання варто вирішувати не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій. Спробувати розібратися: які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?
Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з'являються над цим контроль. Бережіть себе і не переїдайте!
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