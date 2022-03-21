Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему

21 марта 2022 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему
Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему
pixabay.com

Емоціогенна харчова поведінка – один із трьох типів порушення харчової поведінки, що призводить до переїдання.

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Працює за принципом: «коли мені сумно – я їм, коли мене не люблять – їм, страшно – їм». Тобто людина їсть кожен раз, коли її переповнюють емоції. Інститут когнітивного моделювання дали корисні поради.

Як це відбувається?

♦ Трапляється подія.

♦ Вона викликає у людини емоційний дискомфорт: страх, злість, розчарування.

♦ Людина не витримує й починає шукати, що її зараз могло б заспокоїти. Звертається до свого досвіду й виявляє, що це — їжа.

♦ Людина їсть. При цьому потреби в їжі в організму немає.

Якщо така поведінка повторюється регулярно, з часом це може призвести до ожиріння, інсулінорезистентності, діабету.

Простий спосіб виявити нервове переїдання.

Якщо рука знову тягнеться за чимось «смачненьким», поставте собі питання: чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба?

Якщо так – ви зголодніли, варто нормально попоїсти. Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку/чипсину/ковбаску – схоже, ви таки заїдаєте стрес.

Як вирішити проблему?

Проблему емоційного переїдання варто вирішувати не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій. Спробувати розібратися:  які саме емоції передують бажанню з’їсти шоколадку? Що саме я відчуваю в ситуаціях, коли мене тягне до печива?

Коли ми аналізуємо те, що з нами відбувається, у нас з'являються над цим контроль. Бережіть себе і не переїдайте!

Нагадаємо,

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