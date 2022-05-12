Як врятуватися від пожежі під час обстрілів?

12 мая 2022 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як врятуватися від пожежі під час обстрілів?
Як врятуватися від пожежі під час обстрілів?
pixabay.com

Що варто зробити, аби захиститися від пожежі під час обстрілів.

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«Надійні поради» з Надією Матвєєвою – прості, але важливі правила, які допоможуть зберегти здоров’я, розв’язати проблеми в тилу, убезпечити себе та рідних під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Телеведуча дає відповіді на питання, які хвилюють кожного: як уберегтися від хімічної зброї, що робити, якщо ви побачили снаряд чи інший підозрілий предмет на вулиці, які продукти варто взяти з собою в укриття та що можна приготувати своїми руками з мінімальної кількості інгредієнтів, як захистити житло від мародерів та багато іншого.

Про що варто пам’ятати, аби врятуватися від пожежі під час обстрілів?

♦ Якщо у ваш будинок влучив снаряд і почалась пожежа, покиньте дім якнайшвидше! Можливо частина снаряду не вибухнула, і у вогні вона ще може це зробити.

♦ Головне – не панікуйте! Через паніку жертв може бути набагато більше. Якщо можете, наберіть 101, 112. Але не розраховуйте лише на служби порятунку, вони можуть приїхати нескоро – пожеж у містах та селах наразі дуже багато. Розраховуйте на себе і сусідів. Щоб вийти з будинку, перевірте, чи гарячі двері і ручка  (робіть це зовнішньою стороною руки).

♦ Якщо не гарячі, відчиняйте двері акуратно (потік повітря посилює вогонь, особливо, якщо вже є дим). Дихайте через мокру ганчірку. Двері за собою зачиніть. Так вогонь трохи стримається і не буде якийсь час далі поширюватися будинком. У будинку ще є люди – думайте і про них. А особливо – про дітей. Щоб вони не загубилися, ведіть їх не за руку, а попереду себе. Ніяких ліфтів!

♦ Якщо вийти ви не можете, бо вогонь вже в кімнатах, спробуйте його загасити. Вже зараз купіть вогнегасник або принесіть його в квартиру зі своєї машини. Можна взяти вологу грубу тканину і накрити вогонь. Коли немає води або загорілася проводка, вогонь можна засипати тим, що є під рукою: землею з-під квітів, содою чи навіть пральним порошком.

♦ Не вийшло загасити – йдіть у найбільш віддалену кімнату та  зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум’я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь в кімнаті вже є – не робіть цього – полум’я тільки розгориться. У такому випадку ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу. Стрибайте тільки якщо у вас 1-й чи 2-й поверх! Вище – смертельно небезпечно. Також не спускайтесь з такої висоти по трубах або простирадлах чи мотузках. Це може призвести до падіння і смертельних травмувань.

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