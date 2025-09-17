Хто знає?: як докипʼятити воду за допомогою шприца

17 вересня 2025 12:45
У знімальній студії квіз-шоу «Хто знає?» на Новому каналі показали дослід з водою, який можна повторити в домашніх умовах.

Звичайний медичний шприц може стати багатофункціональним інструментом для дому. Навіть закипʼятити воду! В одному з випусків «Хто знає?» капітан команди Фіма Константиновський і його напарник Роман Міщеряков міркували над запитанням «Завдяки чому можна докипʼятити воду». Зірки відповіли, що можна це зробити за допомогою олівця з графітовим стержнем. Однак помилилися, адже правильним вибором виявився шприц. 

Якщо у вас неочікувано вимкнули світло, а чайник не встиг догріти воду, використовуйте цей лайфхак! Або ж здивуйте близьких цікавим експериментом, детальніше про який розповіли у «Хто знає?» 

Що знадобиться: 

  • глибока миска.
  • шприц на 20 мл.
  • вода.

Хто знає?: як докипʼятити воду за допомогою шприца / Пресслужба Нового каналу

Інструкція:

  1. Перелийте воду в миску. Візьміть шприц без голки, занурте кінчик в ємність, потягніть поршень шприца назад. Потрібно, щоб вода заповнила циліндр на третину. 
  2. Якщо в шприці залишилося повітря, повільно випустіть його, натискаючи на поршень.
  3. Щільно вдягніть ковпачок на шприц. Повітря не має потрапляти до циліндра, аби створити вакуум всередині шприца.
  4. Різко потягніть поршень назад, тримаючи шприц кінчиком догори. І вода почне кипіти! Усе просто: вода може кипіти при нижчих температурах. Це відбувається через зниження тиску, при якому рідина переходить у стан кипіння навіть без нагріву.

