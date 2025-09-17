Хто знає?: як докипʼятити воду за допомогою шприца
У знімальній студії квіз-шоу «Хто знає?» на Новому каналі показали дослід з водою, який можна повторити в домашніх умовах.
Якщо у вас неочікувано вимкнули світло, а чайник не встиг догріти воду, використовуйте цей лайфхак! Або ж здивуйте близьких цікавим експериментом, детальніше про який розповіли у «Хто знає?»
Що знадобиться:
- глибока миска.
- шприц на 20 мл.
- вода.
Інструкція:
- Перелийте воду в миску. Візьміть шприц без голки, занурте кінчик в ємність, потягніть поршень шприца назад. Потрібно, щоб вода заповнила циліндр на третину.
- Якщо в шприці залишилося повітря, повільно випустіть його, натискаючи на поршень.
- Щільно вдягніть ковпачок на шприц. Повітря не має потрапляти до циліндра, аби створити вакуум всередині шприца.
- Різко потягніть поршень назад, тримаючи шприц кінчиком догори. І вода почне кипіти! Усе просто: вода може кипіти при нижчих температурах. Це відбувається через зниження тиску, при якому рідина переходить у стан кипіння навіть без нагріву.
