Як виготовити саморобну грілку вдома? Розповіли в «Хто знає?»

23 вересня 2025 15:10
Як виготовити саморобну грілку вдома? Розповіли в «Хто знає?»
Як виготовити саморобну грілку вдома? Розповіли в «Хто знає?»
Обережно! У досліді використовується різні хімічні речовини, тож під час проведення вдома дотримуйтеся заходів безпеки.

Чи знали ви, що можна створити з сухої тирси, солі, фольги та мідного купоросу? Грілку! Проста ідея, яку показали в шоу «Хто знає?» на Новому, особливо стане в нагоді в холодну пору року, адже саморобна грілка здатна утримувати тепло впродовж кількох годин. 

Українські волонтери вже використовують цей метод, аби виготовити обігрівачі військовим на фронт. А як же зробити саморобну грілку з підручних засобів? Розповідаємо!

Що знадобиться:

  • сіль кухонна – 2 ст. л.
  • мідний купорос – 3 ст. л.
  • фольга – 2 шматочки.
  • вода – пів склянки.
  • суха тирса – кілька жменьок.
  • ступка і товкач.
  • zip-пакет.

Як виготовити саморобну грілку вдома? Розповіли в «Хто знає?» / Пресслужба Нового каналу

Як виготовити:

  1. Мідний купорос можна придбати в магазинах з догляду за рослинами, адже його використовують для боротьби зі шкідниками і як добриво. Увага! Він є небезпечним і токсичним, тому якщо будете повторювати цей дослід самотужки або ж з дітьми, не торкайтеся слизових оболонок і не вдихайте його пари. В жодному разі не беріть його до рота.
  2. Обережно змішайте кухонну сіль і мідний купорос у ступці за допомогою товкача. Що менші їх частинки, то швидше проходить хімічна реакція. 
  3. Пересипте суміш до zip-пакету й додайте кілька жменьок тирси, два шматочки фольги розміром 3 на 3 см і пів склянки води. 
  4. Закрийте пакет. Пальцями обережно стискайте всі інгредієнти з зовнішнього боку пакета. І спостерігайте за хімічною реакцією! Вміст почне шипіти та нагріватися. Усе просто: мідний купорос вступає в хімічну реакцію з фольгою, яка містить метали.

Нагадаємо, 

