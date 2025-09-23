Як виготовити саморобну грілку вдома? Розповіли в «Хто знає?»
Обережно! У досліді використовується різні хімічні речовини, тож під час проведення вдома дотримуйтеся заходів безпеки.
Українські волонтери вже використовують цей метод, аби виготовити обігрівачі військовим на фронт. А як же зробити саморобну грілку з підручних засобів? Розповідаємо!
Що знадобиться:
- сіль кухонна – 2 ст. л.
- мідний купорос – 3 ст. л.
- фольга – 2 шматочки.
- вода – пів склянки.
- суха тирса – кілька жменьок.
- ступка і товкач.
- zip-пакет.
Як виготовити:
- Мідний купорос можна придбати в магазинах з догляду за рослинами, адже його використовують для боротьби зі шкідниками і як добриво. Увага! Він є небезпечним і токсичним, тому якщо будете повторювати цей дослід самотужки або ж з дітьми, не торкайтеся слизових оболонок і не вдихайте його пари. В жодному разі не беріть його до рота.
- Обережно змішайте кухонну сіль і мідний купорос у ступці за допомогою товкача. Що менші їх частинки, то швидше проходить хімічна реакція.
- Пересипте суміш до zip-пакету й додайте кілька жменьок тирси, два шматочки фольги розміром 3 на 3 см і пів склянки води.
- Закрийте пакет. Пальцями обережно стискайте всі інгредієнти з зовнішнього боку пакета. І спостерігайте за хімічною реакцією! Вміст почне шипіти та нагріватися. Усе просто: мідний купорос вступає в хімічну реакцію з фольгою, яка містить метали.
