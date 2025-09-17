Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму, яка розповідає про роботу медиків на лінії фронту
1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, на телеканалі «2+2» відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної драми «Тримайся, братику».
Долі персонажів серіалу «Тримайся, братику» побудовані на історіях, які могли трапитися з будь-ким із нас: батько і син опинилися по різні боки лінії фронту, вагітна жінка з дитиною відмовляється від евакуації, сподіваючись на повернення зниклого безвісти чоловіка, літня жінка до останнього тримається за свій дім, бо не уявляє життя десь інакше. Війна підсвітила світлі сторони людей і разом з тим показала, хто є хто насправді.
Зйомки серіалу «Тримайся, братику» тривали протягом місяця в Києві та його околицях. Як зізнаються актори, основною проблемою були холод, бо багато сцен знімали просто неба, та повітряні тривоги, через які заради безпеки знімальної команди та акторів доводилося переривати процес.
Головних героїв зіграли Ярослав Дерпак, Євген Медвідь та Олександра Сорока. У стрічці також знялися Олексій Череватенко, Андрій Пономаренко, Костянтин Октябрський, Костянтин Корецький, Тамара Морозова, Ірина Кудашова, Карен Варданян, Інна Приходько та інші.
З якими викликами зіткнулися герої серіалу «Тримайся, братику» та який вибір зрештою зробили, дивіться вже 1 жовтня о 18:15 на 2+2.
