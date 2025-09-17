Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму, яка розповідає про роботу медиків на лінії фронту

1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, на телеканалі «2+2» відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної драми «Тримайся, братику».

За сюжетом драми «Тримайся, братику», двоє найкращих друзів, Алекс та Микола — студенти медичного університету на початку повномасштабного російського вторгнення намагаються влаштуватися на роботу у військовий шпиталь. Разом з випадковою знайомою Сашею вони опиняються в стабілізаційному пункті на сході, біля лінії фронту. Щодня герої стрічки стикаються зі смертю, проходять власний шлях трансформації, переживають особисті драми та викривають зрадників. Це історія про дружбу, екстремальне дорослішання та справжні цінності.

Долі персонажів серіалу «Тримайся, братику» побудовані на історіях, які могли трапитися з будь-ким із нас: батько і син опинилися по різні боки лінії фронту, вагітна жінка з дитиною відмовляється від евакуації, сподіваючись на повернення зниклого безвісти чоловіка, літня жінка до останнього тримається за свій дім, бо не уявляє життя десь інакше. Війна підсвітила світлі сторони людей і разом з тим показала, хто є хто насправді.

Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму / пресслужба каналу 2+2

Зйомки серіалу «Тримайся, братику» тривали протягом місяця в Києві та його околицях. Як зізнаються актори, основною проблемою були холод, бо багато сцен знімали просто неба, та повітряні тривоги, через які заради безпеки знімальної команди та акторів доводилося переривати процес.

Творці серіалу «Тримайся, братику» намагалися максимально правдиво відтворити події, саме тому військовий медик, який зараз працює інструктором, консультував команду на майданчику.

Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму / пресслужба каналу 2+2

Головних героїв зіграли Ярослав Дерпак, Євген Медвідь та Олександра Сорока. У стрічці також знялися Олексій Череватенко, Андрій Пономаренко, Костянтин Октябрський, Костянтин Корецький, Тамара Морозова, Ірина Кудашова, Карен Варданян, Інна Приходько та інші.

З якими викликами зіткнулися герої серіалу «Тримайся, братику» та який вибір зрештою зробили, дивіться вже 1 жовтня о 18:15 на 2+2.

