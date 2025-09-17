Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму, яка розповідає про роботу медиків на лінії фронту

17 вересня 2025 13:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму, яка розповідає про роботу медиків на лінії фронту
Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму
пресслужба каналу 2+2

1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, на телеканалі «2+2» відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної драми «Тримайся, братику».

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
За сюжетом драми «Тримайся, братику», двоє найкращих друзів, Алекс та Микола — студенти медичного університету на початку повномасштабного російського вторгнення намагаються влаштуватися на роботу у військовий шпиталь. Разом з випадковою знайомою Сашею вони опиняються в стабілізаційному пункті на сході, біля лінії фронту. Щодня герої стрічки стикаються зі смертю, проходять власний шлях трансформації, переживають особисті драми та викривають зрадників. Це історія про дружбу, екстремальне дорослішання та справжні цінності. 

Долі персонажів серіалу «Тримайся, братику» побудовані на історіях, які могли трапитися з будь-ким із нас: батько і син опинилися по різні боки лінії фронту, вагітна жінка з дитиною відмовляється від евакуації, сподіваючись на повернення зниклого безвісти чоловіка, літня жінка до останнього тримається за свій дім, бо не уявляє життя десь інакше. Війна підсвітила світлі сторони людей і разом з тим показала, хто є хто насправді. 

Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму / пресслужба каналу 2+2

Зйомки серіалу «Тримайся, братику» тривали протягом місяця в Києві та його околицях. Як зізнаються актори, основною проблемою були холод, бо багато сцен знімали просто неба, та повітряні тривоги, через які заради безпеки знімальної команди та акторів доводилося переривати процес. 

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Творці серіалу «Тримайся, братику» намагалися максимально правдиво відтворити події, саме тому військовий медик, який зараз працює інструктором, консультував команду на майданчику. 

Тримайся, братику: 2+2 представить воєнну драму / пресслужба каналу 2+2

Головних героїв зіграли Ярослав Дерпак, Євген Медвідь та Олександра Сорока. У стрічці також знялися Олексій Череватенко, Андрій Пономаренко,  Костянтин Октябрський, Костянтин Корецький, Тамара Морозова, Ірина Кудашова, Карен Варданян, Інна Приходько та інші.

З якими викликами зіткнулися герої серіалу «Тримайся, братику» та який вибір зрештою зробили, дивіться вже 1 жовтня о 18:15 на 2+2. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

2+2 новини війна серіал Тримайся братику

Матеріали на тему

Розтин покаже-5: улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності
Анонси на ТВ

Розтин покаже-5: улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності
Хто знає?: як докипʼятити воду за допомогою шприца
Корисні поради

Хто знає?: як докипʼятити воду за допомогою шприца
Євген Лісничий розповів, чи відчуває конкуренцію зі своєю дівчиною-акторкою
Новини

Євген Лісничий розповів, чи відчуває конкуренцію зі своєю дівчиною-акторкою
АТП Перевізники: ICTV2 звершив зйомки 2-го сезону хітового серіалу
Анонси на ТВ

АТП Перевізники: ICTV2 звершив зйомки 2-го сезону хітового серіалу
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025
Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня

Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня
Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee зізналася, що в її житті з’явилася романтика

Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee зізналася, що в її житті з’явилася романтика

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 09.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK