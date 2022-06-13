Як допомогти ЗСУ, якщо ви не можете боронити країну: ТОП-3 способи

13 июня 2022 10:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Як допомогти ЗСУ, якщо ви не можете боронити країну: ТОП-3 способи
Як допомогти ЗСУ, якщо ви не можете боронити країну: ТОП-3 способи
freepik.com

Наближати Україну до перемоги може кожен громадянин.

Зробити внесок

Читайте такжеВідомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим допомогає ЗСУ з 2014 року. Зробивши внесок, ви можете бути впевнені, що гроші підуть на тепловізори, нічну оптику, безпілотники та іншу дуже важливу техніку. 

  • IBAN: UA223226690000026007300905964 
  • ЄДРПОУ – 39696398
  • Отримувач: Благодійна Організація Міжнародний благодійний фонд Повернись живим
  • Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям

Національний банк України відкрив спецрахунок, на який можна переказувати кошти нон-стоп. Рахунок використовується на придбання зброї для ЗСУ.

  • Банк: Національний банк України
  • МФО 300001
  • Рахунок № UA843000010000000047330992708
  • код ЄДРПОУ 00032106
  • Отримувач: Національний банк України

Стати донором

Якщо ви знаходитесь у столиці, здати кров для поранених військовослужбовців можна за адресами вул. Максима Берлинського, 12, вул. Пимоненка, 8, вул. Запорожця, 26. Однак особливо великі потреби у крові нині виникають у прифронтових областях, туди доставлять на лікування поранених бійців.

Якщо ви знаходитесь у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві і відповідаєте основним вимогам (старше 18 років і на маєте протипоказань), станьте донором.

Ваша кровь може врятувати нашого захисника.

Правила підготовки донора:

  • Не приймайте ліки, що розріджують кров за 72 години.
  • Не вжимайте алкоголь за 48 годин.
  • Утримайтесь від паління за 2 години до донорства.
  • Не вживайте смаженого, гострого, солоного, копченого.

Не шкодьте

Читайте такжеЩо робити, якщо стосунки на відстані дали тріщину – поради психолога
Війна — це постійна боротьба, а фронт цього протистояння не вичерпується передовою. Кожен з нас повинен дбати про інформаційну гігієну, не працювати на окупанта, несвідомо даючи йому потрібну інформацію або розповсюджуючи його наративи. 

Будьте стриманими не лише у соціальних мережах, а і в особистому спілкуванні. 

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Украина советы

Материалы по теме

Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу
Новости

Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу
Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Lifestyle

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити
ЗОЖ

Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити
Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Психология

Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році

Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році
Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK