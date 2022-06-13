Як допомогти ЗСУ, якщо ви не можете боронити країну: ТОП-3 способи

Як допомогти ЗСУ, якщо ви не можете боронити країну: ТОП-3 способи

Наближати Україну до перемоги може кожен громадянин.

Зробити внесок

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ – 39696398

Отримувач: Благодійна Організація Міжнародний благодійний фонд Повернись живим

Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям

Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим допомогає ЗСУ з 2014 року. Зробивши внесок, ви можете бути впевнені, що гроші підуть на тепловізори, нічну оптику, безпілотники та іншу дуже важливу техніку.

Національний банк України відкрив спецрахунок, на який можна переказувати кошти нон-стоп. Рахунок використовується на придбання зброї для ЗСУ.

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Стати донором

Якщо ви знаходитесь у столиці, здати кров для поранених військовослужбовців можна за адресами вул. Максима Берлинського, 12, вул. Пимоненка, 8, вул. Запорожця, 26. Однак особливо великі потреби у крові нині виникають у прифронтових областях, туди доставлять на лікування поранених бійців.

Якщо ви знаходитесь у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві і відповідаєте основним вимогам (старше 18 років і на маєте протипоказань), станьте донором.

Ваша кровь може врятувати нашого захисника.

Правила підготовки донора:

Не приймайте ліки, що розріджують кров за 72 години.

Не вжимайте алкоголь за 48 годин.

Утримайтесь від паління за 2 години до донорства.

Не вживайте смаженого, гострого, солоного, копченого.

Не шкодьте

Війна — це постійна боротьба, а фронт цього протистояння не вичерпується передовою. Кожен з нас повинен дбати про інформаційну гігієну, не працювати на окупанта, несвідомо даючи йому потрібну інформацію або розповсюджуючи його наративи.

Будьте стриманими не лише у соціальних мережах, а і в особистому спілкуванні.

Нагадаємо,