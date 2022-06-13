Як допомогти ЗСУ, якщо ви не можете боронити країну: ТОП-3 способи
Наближати Україну до перемоги може кожен громадянин.
Зробити внесок
- IBAN: UA223226690000026007300905964
- ЄДРПОУ – 39696398
- Отримувач: Благодійна Організація Міжнародний благодійний фонд Повернись живим
- Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям
Національний банк України відкрив спецрахунок, на який можна переказувати кошти нон-стоп. Рахунок використовується на придбання зброї для ЗСУ.
- Банк: Національний банк України
- МФО 300001
- Рахунок № UA843000010000000047330992708
- код ЄДРПОУ 00032106
- Отримувач: Національний банк України
Стати донором
Якщо ви знаходитесь у столиці, здати кров для поранених військовослужбовців можна за адресами вул. Максима Берлинського, 12, вул. Пимоненка, 8, вул. Запорожця, 26. Однак особливо великі потреби у крові нині виникають у прифронтових областях, туди доставлять на лікування поранених бійців.
Якщо ви знаходитесь у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві і відповідаєте основним вимогам (старше 18 років і на маєте протипоказань), станьте донором.
Ваша кровь може врятувати нашого захисника.
Правила підготовки донора:
- Не приймайте ліки, що розріджують кров за 72 години.
- Не вжимайте алкоголь за 48 годин.
- Утримайтесь від паління за 2 години до донорства.
- Не вживайте смаженого, гострого, солоного, копченого.
Не шкодьте
Будьте стриманими не лише у соціальних мережах, а і в особистому спілкуванні.
Нагадаємо,