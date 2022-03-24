Орландо Блум допомогає українським біженцям

24 марта 2022 10:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Орландо Блум допомогає українським біженцям
Орландо Блум допомогає українським біженцям / instagram/orlandobloom

Голлівудський актор Орландо Блум поїхав до Молдови, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

Все більше зірок та лідерів думок приєднуються до підтримки Україні. Знаменитий актор Орландо Блум також не залишився осторонь. Він приїхав до Молдови, яка також стала гуманітарним хабом для українських біженців.

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За словами Блума, він став послом доброї волі @UNICEF.

З початку війни в Україні дитина, майже кожної секунди ще одна дитина стає біженцем. Я в Молдові з @UNICEF зустрічаюся з сім’ями, які були змушені залишити все в пошуках безпеки. Діти в Україні та за її межами потребують допомоги, яку ви можете надати.

Орландо Блум допомогає українським біженцям / instagram/orlandobloom

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