Голлівудський актор Орландо Блум поїхав до Молдови, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

Все більше зірок та лідерів думок приєднуються до підтримки Україні. Знаменитий актор Орландо Блум також не залишився осторонь. Він приїхав до Молдови, яка також стала гуманітарним хабом для українських біженців.

За словами Блума, він став послом доброї волі @UNICEF.

З початку війни в Україні дитина, майже кожної секунди ще одна дитина стає біженцем. Я в Молдові з @UNICEF зустрічаюся з сім’ями, які були змушені залишити все в пошуках безпеки. Діти в Україні та за її межами потребують допомоги, яку ви можете надати.

Орландо Блум допомогає українським біженцям / instagram/orlandobloom

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