Орландо Блум: ТОП-5 найкращих фільмів іменинника
Які фільми з Орландом Блумом подивитися — найкращі кінострічки
У п'ятницю, 13 січня, свій день народження відзначає відомий британський актор Орландо Блум. Сьогодні кінозірці виповнюється 46 років.
Свою кар'єру Орландо починав як театральний актер. У 16 років він дебютував на сцені Національного молодіжного театру Лондоні.
Читайте також: Принц Вільям втратив близьку людину: помер його хрещений, останній король Греції Костянтин IIУ 1996 році Орландо вперше з'явився на телебаченні в декількох епізодах серіалу «Нещасний випадок». У повнометражному кіно Блум вперше знявся через рік — в біографічній картині «Вайльд» йому дісталася невелика роль хлопця за викликом.
Всесвітня популярність до Орландо прийшла на початку 2000-х років після того, як він виконав роль ельфа Леголаса в трилогії «Володар перстнів». Згадуємо, які ще фільми та ролі зробили Блума одним із найпопулярніших акторів планети.
ТОП-5 найкращих ролей Орландо Блума
- Трилогії «Володар перстнів» та «Хоббіт» — Леголас
- Серія фільмів «Пірати Карибського моря» — Вілл Тернер
- «Троя» — Паріс
- «Царство небесне» — Баліан II Ібелін
- «Таємний агент» — Джек Елкотт
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