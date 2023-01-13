Орландо Блум: ТОП-5 найкращих фільмів іменинника

13 января 2023 13:07 Редакция
Орландо Блум: ТОП-5 найкращих фільмів іменинника

Які фільми з Орландом Блумом подивитися — найкращі кінострічки

У п'ятницю, 13 січня, свій день народження відзначає відомий британський актор Орландо Блум. Сьогодні кінозірці виповнюється 46 років.

Свою кар'єру Орландо починав як театральний актер. У 16 років він дебютував на сцені Національного молодіжного театру Лондоні.

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У 1996 році Орландо вперше з'явився на телебаченні в декількох епізодах серіалу «Нещасний випадок». У повнометражному кіно Блум вперше знявся через рік — в біографічній картині «Вайльд» йому дісталася невелика роль хлопця за викликом.

Всесвітня популярність до Орландо прийшла на початку 2000-х років після того, як він виконав роль ельфа Леголаса в трилогії «Володар перстнів». Згадуємо, які ще фільми та ролі зробили Блума одним із найпопулярніших акторів планети.

ТОП-5 найкращих ролей Орландо Блума

  • Трилогії «Володар перстнів» та «Хоббіт» — Леголас

Володар перснів: Братство Персня (2001) / Источник: imdb

  • Серія фільмів «Пірати Карибського моря» — Вілл Тернер

Пірати Карибського моря: Прокляття «Чорної перлини» (2003) / Источник: imdb

  • «Троя» — Паріс

Троя (2004) / Источник: imdb

  • «Царство небесне» — Баліан II Ібелін

Царство небесне (2005) / Источник: imdb

  • «Таємний агент» — Джек Елкотт

Таємний агент (2017) / Источник: imdb

Раніше ми оприлюднили список усіх переможців премії «Золотий глобус-2023».

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