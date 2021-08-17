Орландо Блум ошеломил публику обнаженным фото

17 августа 2021 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орландо Блум ошеломил публику обнаженным фото
Актер Орландо Блум
Fotobank / GettyImages

Актер Орландо Блум опубликовал в соцсети пикантный снимок, на котором он запечатлен полностью обнаженным.

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Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Хоббита" Орландо Блум – активный пользователь Инстаграм. С огромной армией своих фанатов актер делится подробностями из своей личной жизни, публикую в Сети кадры из повседневной жизни, съемок, а также отдыха.

Последний месяц актер со своей возлюбленной Кэти Перри наслаждается отдыхом. Пара уже успела посетить Италию, а потом – отправилась на Кипр. Где сейчас находятся звезды – неизвестно. Накануне Блум опубликовал на своей странице в Инстаграм серию снимков, снятых во время отдыха на озере, окруженном невероятным лесом.

Орландо Блум на отдыхе / социальная сеть Instagram

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Однако поклонники актера обратили внимание не столько на живописную природу, сколько на то, что их кумир позировал на берегу озера полностью обнаженным. Пикантный кадр был сделан со спины, но оголенную часть тела актер скрыл за эмоджи в виде персика.

Орландо Блум голый / социальная сеть Instagram

Отметим, что обнаженные фото Орландо Блума уже не впервые появляются в Сети. В 2016 году Интернет облетели кадры, сделанные папарацци, на которых запечатлен актер в одной лишь кепке.

Напомним,

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