Орландо Блум ошеломил публику обнаженным фото
Актер Орландо Блум опубликовал в соцсети пикантный снимок, на котором он запечатлен полностью обнаженным.
Последний месяц актер со своей возлюбленной Кэти Перри наслаждается отдыхом. Пара уже успела посетить Италию, а потом – отправилась на Кипр. Где сейчас находятся звезды – неизвестно. Накануне Блум опубликовал на своей странице в Инстаграм серию снимков, снятых во время отдыха на озере, окруженном невероятным лесом.
Отметим, что обнаженные фото Орландо Блума уже не впервые появляются в Сети. В 2016 году Интернет облетели кадры, сделанные папарацци, на которых запечатлен актер в одной лишь кепке.
Напомним,