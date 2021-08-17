Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade попробовала, каково это – быть богачкой в Доминикане

Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade проиграла 2000 долларов в казино.

Многие называют Доминикану раем на Земле. Особенно, если у вас есть много денег, которые можно тратить в свое удовольствие. Самые богатые доминиканцы собираются в казино. Игровые автоматы, столы для рулетки и карточных игр – все для того, чтобы по максимуму вытянуть денежку из азартных богачей. В роли одного из них побывала и певица Michelle Andrade во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» , которое по субботам показывает Новый канал.

Казино – это попытка доминиканцев подражать американскому образу жизни. Конечно, бедняки туда не ходят, – отметила Michelle. – Даже состоятельные доминиканцы не делают большие ставки. Они покупают дешевые фишки и сидят, растягивая удовольствие.

Начала девушка с блэкджека – одной из самых популярных карточных игр в казино по всему миру. Но так как правил она не знала, моментально проиграла все свои фишки. А вот с игральными автоматами певице повезло больше – ее выигрыш составил… 1,34 доллара! Больше денег Michelle принесла рулетка, там она смогла выиграть 150 долларов.

Одна из самых популярных игр доминиканцев – рулетка. В отличие от нашей, в ней есть не одно зеро, а аж два, а это разительно уменьшает шансы игрока на победу, – отметила ведущая.

Потратиться девушке пришлось прилично – она проиграла в казино чуть больше двух тысяч долларов. Но угрызений совести можно не бояться – с безлимитной картой ведущие «Орла&Решки» тратили на свои развлечения суммы и побольше.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,