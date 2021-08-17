Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade попробовала, каково это – быть богачкой в Доминикане
Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade проиграла 2000 долларов в казино.
Казино – это попытка доминиканцев подражать американскому образу жизни. Конечно, бедняки туда не ходят, – отметила Michelle. – Даже состоятельные доминиканцы не делают большие ставки. Они покупают дешевые фишки и сидят, растягивая удовольствие.
Одна из самых популярных игр доминиканцев – рулетка. В отличие от нашей, в ней есть не одно зеро, а аж два, а это разительно уменьшает шансы игрока на победу, – отметила ведущая.
Потратиться девушке пришлось прилично – она проиграла в казино чуть больше двух тысяч долларов. Но угрызений совести можно не бояться – с безлимитной картой ведущие «Орла&Решки» тратили на свои развлечения суммы и побольше.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!
Напомним,