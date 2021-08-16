Танці з зірками-2021: актер сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай станет участником шоу
16 августа 2021 21:15
Актер сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай
пресс-служба канала 1+1
Недавно певица Евгения Власова приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов Артуру Логаю.
«Моя любимая Страшко», который уже 30 августа выйдет на 1+1. Сегодня актер Артур Логай принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео.
Участие в «Танцах со звездами» - это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а «Танцы со звездами» все же соревновательное шоу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить, – прокомментировал Артур Логай.
Артур бросил вызов украинской певице Lida Lee, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.
Напомним,