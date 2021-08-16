Илона Гвоздева публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы

16 августа 2021 16:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Илона Гвоздева публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы
Хореограф Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva

На минувших выходных в семье Илоны Гвоздевой царило праздничное настроение

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Не верится, но уже 7 лет прошло со дня свадьбы Илоны Гвоздевой с ее возлюбленным, а ныне мужем Иваном. С очередной годовщиной хореограф поздравила любимого на своей странице в Инстаграм.

Победительница легендарного проекта «Танці з зірками» опубликовала совместную фотографию с любимым мужем и подписала ее трогательными строчками.

Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva
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Илона призналась, что встреча с Иваном стала для нее судьбоносной. Пара вместе на протяжении тринадцати лет и с каждым годом их любовь только крепнет.

Однажды встреча в метро стала роковой и судьбоносной, с тех пор прошло 13 лет, из них 7 лет официально в браке. Родной мой, люблю тебя просто так и навсегда, твоя жена, любовница, подруга, - пишет Илона.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Илона Гвоздева годовщина

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