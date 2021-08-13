Шоу МАСКА 2 сезон: канал Украина показал первого героя нового сезона
Телеканал «Украина» работает над вторым сезоном грандиозного шоу «МАСКА». Во время презентации осеннего сезона канала «Украина» творческая группа представила первого персонажа гипершоу, который получил имя Скандал.
Я подумал и понял, что все скандальное ниже пояса – на это и указывает стрелка. Зеркала, потому что все жизни зеркально. К тому же скандалы любят освещать в прессе, а ее у нас на костюме много, – поделился художник по костюмам шоу «МАСКА» Назар Дидык.
Изысканную юбку костюма дизайнер украсил именно страницам газет, на которых ведущий проекта Владимир Остапчук разглядел свое лицо и узнал еще одного человека – кто знает, возможно, это и станет первой подсказкой о том, кто скрывается под маской Скандала?
Как сообщалось ранее, первый сезон грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами. Создатели гипершоу обещают – второй сезон «МАСКИ» будет еще более зрелищным и загадочным.
Напомним,