Шоу МАСКА 2 сезон: канал Украина показал первого героя нового сезона

Телеканал «Украина» работает над вторым сезоном грандиозного шоу «МАСКА». Во время презентации осеннего сезона канала «Украина» творческая группа представила первого персонажа гипершоу, который получил имя Скандал.

Стало известно, что во втором сезоне масштабного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» появится персонаж по имени Скандал. Хрупкая и изящная маска, сделанная из кусочков зеркал, сразу обращает на себя внимание акцентированной красной стрелкой – что это может означать, рассказал один из художников по костюмам проекта – Назар Дидык.

Я подумал и понял, что все скандальное ниже пояса – на это и указывает стрелка. Зеркала, потому что все жизни зеркально. К тому же скандалы любят освещать в прессе, а ее у нас на костюме много, – поделился художник по костюмам шоу «МАСКА» Назар Дидык.

МАСКА 2 сезон: канал Украина показал первого героя нового сезона гипершоу / пресс-служба

Изысканную юбку костюма дизайнер украсил именно страницам газет, на которых ведущий проекта Владимир Остапчук разглядел свое лицо и узнал еще одного человека – кто знает, возможно, это и станет первой подсказкой о том, кто скрывается под маской Скандала?

Продюсеры любимого проекта миллионов украинцев отметили – сейчас идет плодотворная работа над вторым сезоном шоу. Художники по костюмам разрабатывают уникальные костюмы, тайны которых совсем скоро начнут разгадывать зрители канала «Украина».

Как сообщалось ранее, первый сезон грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» стал настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждую субботу вся страна собиралась у экранов, чтобы попытаться разгадать главную тайну проекта – кто же скрывается под удивительными костюмами. Создатели гипершоу обещают – второй сезон «МАСКИ» будет еще более зрелищным и загадочным.

Напомним,