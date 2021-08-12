Танці з зірками-2021: украинская фехтовальщица Ольга Харлан станет участницей шоу

12 августа 2021 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: украинская фехтовальщица Ольга Харлан станет участницей шоу
Фехтовальщица Ольга Харлан
социальная сеть Instagram

Вчера вызов стать участницей нового сезона «Танці з зірками» приняла певица Евгения Власова, которая в прошлом сезоне «Голосу країни» ярко проанонсировала возвращения на сцену.

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Евгения Власова передала челлендж Ольге Харлан – одной из самых титулованных украинских спортсменок, олимпийской чемпионке в 2012 и 2016 годах, и призеру по фехтованию.

Сегодня спортсменка подтвердила свое участие в пятом сезоне шоу «Танці з зірками» опубликовав видео в своей соц.сети, в котором вспомнила самые яркие моменты своей жизни.

Я считаю, что для меня участие в проектах будет идеальной возможностью, чтобы показать себя с другой стороны, потому что обычно мне трудно открыться. Зрители, которые будут смотреть «Танці з зірками», узнают обо мне больше. Это невероятный опыт и хорошая физическая нагрузка. Уже не могу дождаться старта репетиций. Для меня это сверхважно. К тому же, я хочу познакомиться с миром шоу-бизнеса, я почти никого не знаю лично из артистов, поэтому имею хорошую возможность прикоснуться к этому и увидеть все изнутри, - сказала Ольга Харлан.

Челлендж Ольга Харлан передала актеру Артуру Логай. Свой ответ он даст совсем скоро.

Напомним,

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