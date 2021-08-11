Танці з зірками-2021: Евгения Власова стала участницей нового сезона шоу

11 августа 2021 14:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Танці з зірками-2021: Евгения Власова стала участницей нового сезона шоу
Певица Евгения Власова
пресс-служба

Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично заявила о возвращении на сцену в прошлом сезоне шоу «Голос страны».

Читайте также41-летняя звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи станет мамой во второй раз
Тогда певица спела одну из своих самых популярных песен с полуфиналисткой шоу, чем изрядно порадовала публику. Сегодня Евгения Власова приняла челлендж и опубликовала видео-ответ в своей соцсети.

Для меня «Танці з зірками» - это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности, – сказала Евгения Власова.

К слову, #танціззіркамиchallenge ранее приняли такие звезды: Джамала, Фагот, Саша Зарицкая, Алексей Суровцев, Настя Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дима Каднай. Премьера танцевального проекта состоится 5 сентября в 21:00 на 1+1.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Евгения Власова социальные сети новости телешоу Танці з зірками телешоу 2021 Танці з зірками-2021

Материалы по теме

Маскарад 2 сезон: героями нового сезона шоу стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио
Новости

Маскарад 2 сезон: героями нового сезона шоу стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио
Говорит Украина: Ищу красавца с фотографии, которому иглу подложили на свадьбе (эфир от 11.08.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Ищу красавца с фотографии, которому иглу подложили на свадьбе (эфир от 11.08.2021)
Загадочные вопросы о времени, о которых люди спорят десятилетиями
Наука и техника

Загадочные вопросы о времени, о которых люди спорят десятилетиями
Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво
Еда и рецепты

Пирог с черникой по рецепту Эктора Хименес-Браво

Популярное на сайте

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским

Алина Гросу откровенно рассказала о жизни с актером Романом Полянским
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.08.2021)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK