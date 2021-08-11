Танці з зірками-2021: Евгения Власова стала участницей нового сезона шоу Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Евгения Власова пресс-служба

Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично заявила о возвращении на сцену в прошлом сезоне шоу «Голос страны».