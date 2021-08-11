Танці з зірками-2021: Евгения Власова стала участницей нового сезона шоу
Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично заявила о возвращении на сцену в прошлом сезоне шоу «Голос страны».
Для меня «Танці з зірками» - это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности, – сказала Евгения Власова.
К слову, #танціззіркамиchallenge ранее приняли такие звезды: Джамала, Фагот, Саша Зарицкая, Алексей Суровцев, Настя Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дима Каднай. Премьера танцевального проекта состоится 5 сентября в 21:00 на 1+1.
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