41-летняя звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи станет мамой во второй раз

Актриса Кристина Ричи беременна вторым ребенком.

Звезда фильма "Семейка Аддамс" поделилась с поклонниками радостной новостью. На своей странице в Инстаграм Кристина Риччи опубликовала трогательный кадр, на котором изображен малыш на снимке УЗИ.

Жизнь становится лучше, – подписала фотографию актриса.

Об отце будущего малыша Риччи ничего не рассказывает. Однако судя по подписи к снимку, им является парикмахер Марк Хэмптон. Именно его отметила в публикации Кристина.

На своей странице в соцсети мужчина также опубликовал снимок УЗИ и аналогичными словами его подписал. В комментариях к фото подписчики засыпали пару поздравлениями.

Отметим, что ранее актриса была замужем за дольщиком Джеймсом Хирдедженом. В 2014 году родился сын Фредди. Но в 2020 пара подала на развод. В январе 2021 года Кристина подала на экс-супруга в суд за домашнее насилие. И ее иск был полностью удовлетворен.

Напомним,