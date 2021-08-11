41-летняя звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи станет мамой во второй раз

11 августа 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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41-летняя звезда фильма
Актриса Кристина Риччи
instagram.com/riccigrams

Актриса Кристина Ричи беременна вторым ребенком.

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Звезда фильма "Семейка Аддамс" поделилась с поклонниками радостной новостью. На своей странице в Инстаграм Кристина Риччи опубликовала трогательный кадр, на котором изображен малыш на снимке УЗИ.

Жизнь становится лучше, – подписала фотографию актриса.

Об отце будущего малыша Риччи ничего не рассказывает. Однако судя по подписи к снимку, им является парикмахер Марк Хэмптон. Именно его отметила в публикации Кристина.

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На своей странице в соцсети мужчина также опубликовал снимок УЗИ и аналогичными словами его подписал. В комментариях к фото подписчики засыпали пару поздравлениями.

Отметим, что ранее актриса была замужем за дольщиком Джеймсом Хирдедженом. В 2014 году родился сын Фредди. Но в 2020 пара подала на развод. В январе 2021 года Кристина подала на экс-супруга в суд за домашнее насилие. И ее иск был полностью удовлетворен.

Напомним,

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