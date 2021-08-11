41-летняя звезда фильма "Семейка Аддамс" Кристина Риччи станет мамой во второй раз
Актриса Кристина Ричи беременна вторым ребенком.
Жизнь становится лучше, – подписала фотографию актриса.
Об отце будущего малыша Риччи ничего не рассказывает. Однако судя по подписи к снимку, им является парикмахер Марк Хэмптон. Именно его отметила в публикации Кристина.
Отметим, что ранее актриса была замужем за дольщиком Джеймсом Хирдедженом. В 2014 году родился сын Фредди. Но в 2020 пара подала на развод. В январе 2021 года Кристина подала на экс-супруга в суд за домашнее насилие. И ее иск был полностью удовлетворен.
Напомним,