Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали парное тату – фото

10 августа 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали парное тату – фото
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/kvittkova

Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин в знак своей любви сделали на теле татуировки.

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Тема тату сегодня очень популярна. Многие пары делают именно парные татуировки. Например, Дмитрий Черкасов и его жена Александра выбрали изображения льва и львицы с инициалами друг друга.

А вот Даша Квиткова и Никита Добрынин набили на указательном пальце слово любовь: буквы LO – у Никиты, и VE – у Даши. Сделали тату молодые родители уже давно, однако рассказывать публике не спешили.

После того, как фолловеры заметили рисунок на пальце у Даши, засыпали ее вопросами. Тогда Квиткова опубликовала фото в сториз, на котором продемонстрировала полную татуировку.

Напомним,

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