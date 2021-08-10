Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали парное тату – фото

Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин в знак своей любви сделали на теле татуировки.

Тема тату сегодня очень популярна. Многие пары делают именно парные татуировки. Например, Дмитрий Черкасов и его жена Александра выбрали изображения льва и львицы с инициалами друг друга.

А вот Даша Квиткова и Никита Добрынин набили на указательном пальце слово любовь: буквы LO – у Никиты, и VE – у Даши. Сделали тату молодые родители уже давно, однако рассказывать публике не спешили.

После того, как фолловеры заметили рисунок на пальце у Даши, засыпали ее вопросами. Тогда Квиткова опубликовала фото в сториз, на котором продемонстрировала полную татуировку.

Напомним,