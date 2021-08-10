Ирма Витовская сменила имидж ради фильма с Адским Шефом

10 августа 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ирма Витовская сменила имидж ради фильма с Адским Шефом
Актриса Ирма Витовская
instagram.com/vitovskavantsa

Актриса составила компанию Ирине Кудашовой и Татьяне Малковой, а также Шефу «Адской кухни» (Новый канал) Алексу Якутову - она сыграла Ольгу Франко в драматической комедии.

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Ольга Франко - невестка известного украинского писателя Ивана Франко. В 1929 году она выпустила книгу «Первая украинская обще-практическая кухня», которая моментально стала популярной, ее буквально зачитывали до дыр. Вторую жизнь книге даст фильм «Смак свободи». 

А легендарную кулинарку сыграла одна из наиболее востребованных украинских актрис, лауреатка множества актерских (и не только) премий Ирма Витовская.

Тема кулинарии Ирме действительно не чужда, ее очень интересует история украинской кухни и ее региональное разнообразие. 

На съемках фильма «Смак свободи» я открыла для себя много блюд. Украина достаточно разная - например, я впервые попробовала полтавские галушки уже будучи актрисой, лет 10 назад. До этого не знала, что они вот такие! И в каждом регионе есть секреты народной кухни, которые передавалась с поколения в поколение, - отметила Ирма Витовская. - Ольга Франко писала о блюдах, которые подавали в городах, на столы гетманов и князей — это тоже наша традиционная кухня! Это напоминание украинцам о том, что у нас все было, у нас есть большая европейская культура. Мы не идем в Европу, а возвращаемся в нее.

Актриса Ирма Витовская / пресс-служба Нового канала
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Персонаж Ирмы будет выделяться на фоне остальных героев, не в последнюю очередь благодаря тщательно подобранным образам.

У нас современная история, мы снимаем сегодняшний день. Ирма Витовская - единственный исторический персонаж. Ольга Франко - не консерватор, поэтому хотелось сделать исторический образ не скучным, ярким и запоминающимся, но при этом лаконичным, - рассказала художница по костюмам Ольга Дубровская. - Я взяла за основу моду 50-60 годов прошлого столетия - хотелось преподнести Ирму в таком образе, в котором она еще не появлялась на экранах.

Актриса Ирма Витовская / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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