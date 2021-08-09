Анастасия Приходько рассказала, как похудела на 20 кг спустя три месяца после родов

9 августа 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько рассказала, как похудела на 20 кг спустя три месяца после родов
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько призналась, какая система питания позволила ей за несколько месяцев избавиться от 20-ти килограммов.

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В праздничном шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина» певица Анастасия Приходько исполнит хит 90-х - песню «Так просто». 

На съемочной площадке шоу мать троих детей Анастасия Приходько призналась, благодаря какой системе питания смогла похудеть на 20 килограммов.

Не буду вам врать, никаких особых диет не придерживалась. Это все «диета» для грудного вскармливания – ем все вареное или приготовленное на пару. Питаться надо по специальному графику, по часам. Так, чтобы в организм попали все необходимые микроэлементы. Я так устала от этого, ведь пошел 4-й месяц, а я продолжаю питаться по этим табличкам. Но как результат, килограммы исчезают сами собой, – призналась Анастасия.

Певица Анастасия Приходько с детьми / пресс-служба Нового канала
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Кроме того, Анастасия Приходько рассказала, добавляет ли к такому питанию спортивные упражнения.

Мне только этого не хватает! Нет, спортом я не занимаюсь! Это немного не мое, – поделилась артистка.

Певица Анастасия Приходько с детьми / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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