Анастасия Приходько рассказала, как похудела на 20 кг спустя три месяца после родов Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Анастасия Приходько instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько призналась, какая система питания позволила ей за несколько месяцев избавиться от 20-ти килограммов.