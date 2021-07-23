Анастасия Приходько впервые выступила со старшими детьми на большой сцене

23 июля 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько впервые выступила со старшими детьми на большой сцене
Анастасия Приходько с детьми
пресс-служба канала Украина

Певица Анастасия Приходько выйдет на сцену концерта «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина», где вместе со своими детьми зажжет под хит 90-х.

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Впервые после рождения 3-го сына Луки певица Анастасия Приходько выйдет на большую сцену, чтобы 24 августа в эфире канала «Украина» поздравить украинцев с Днем Независимости. На этот раз артистка исполнит всем известный хит Ирины Билык «Так просто», а компанию на сцене ей составят ее дети – 11-летняя Нана и 5-летний Гордей. 

На съемочной площадке также находился муж певицы вместе с 3-месячным сыном Лукой. Звезда призналась, что на предыдущем опыте убедилась – дети всегда должны быть возле матери.

По замыслу на сцене должны были находиться дети, и мне предложили взять своих. Так как они очень артистичны, согласились сразу. Правда, выйдя на сцену, Гордей немного растерялся, не знал, как двигаться, но это останется им на память, – рассказала Анастасия Приходько за кулисами грандиозного шоу.

Анастасия Приходько с детьми / пресс-служба канала Украина
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Кроме того, Анастасия Приходько рассказала, почему на праздничном концерте решила исполнить песню из репертуара Ирины Билык.

Я помню первые шаги украинской музыки, первые хит-парады, и конечно, клип на песню «Так просто» – это уже история нашей страны! Очень горжусь, что у меня есть возможность исполнить эту песню, выступить вместе со своими детьми, а также вспомнить свое детство, – поделилась певица за кулисами праздничного концерта.

Анастасия Приходько с детьми / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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