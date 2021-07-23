Анастасия Приходько впервые выступила со старшими детьми на большой сцене

Певица Анастасия Приходько выйдет на сцену концерта «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина», где вместе со своими детьми зажжет под хит 90-х.

Впервые после рождения 3-го сына Луки певица Анастасия Приходько выйдет на большую сцену, чтобы 24 августа в эфире канала «Украина» поздравить украинцев с Днем Независимости. На этот раз артистка исполнит всем известный хит Ирины Билык «Так просто», а компанию на сцене ей составят ее дети – 11-летняя Нана и 5-летний Гордей.

На съемочной площадке также находился муж певицы вместе с 3-месячным сыном Лукой. Звезда призналась, что на предыдущем опыте убедилась – дети всегда должны быть возле матери.

По замыслу на сцене должны были находиться дети, и мне предложили взять своих. Так как они очень артистичны, согласились сразу. Правда, выйдя на сцену, Гордей немного растерялся, не знал, как двигаться, но это останется им на память, – рассказала Анастасия Приходько за кулисами грандиозного шоу.

Анастасия Приходько с детьми / пресс-служба канала Украина

Кроме того, Анастасия Приходько рассказала, почему на праздничном концерте решила исполнить песню из репертуара Ирины Билык.

Я помню первые шаги украинской музыки, первые хит-парады, и конечно, клип на песню «Так просто» – это уже история нашей страны! Очень горжусь, что у меня есть возможность исполнить эту песню, выступить вместе со своими детьми, а также вспомнить свое детство, – поделилась певица за кулисами праздничного концерта.

Анастасия Приходько с детьми / пресс-служба канала Украина

Напомним,