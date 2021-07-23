Анастасия Приходько впервые выступила со старшими детьми на большой сцене
Певица Анастасия Приходько выйдет на сцену концерта «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина», где вместе со своими детьми зажжет под хит 90-х.
На съемочной площадке также находился муж певицы вместе с 3-месячным сыном Лукой. Звезда призналась, что на предыдущем опыте убедилась – дети всегда должны быть возле матери.
По замыслу на сцене должны были находиться дети, и мне предложили взять своих. Так как они очень артистичны, согласились сразу. Правда, выйдя на сцену, Гордей немного растерялся, не знал, как двигаться, но это останется им на память, – рассказала Анастасия Приходько за кулисами грандиозного шоу.
Я помню первые шаги украинской музыки, первые хит-парады, и конечно, клип на песню «Так просто» – это уже история нашей страны! Очень горжусь, что у меня есть возможность исполнить эту песню, выступить вместе со своими детьми, а также вспомнить свое детство, – поделилась певица за кулисами праздничного концерта.