Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов сыграл в национальную турецкую игру
Для того чтобы сыграть в джирит, ведущему тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале пришлось получить новый навык.
Недавно в нее научился играть и Кирилл Макашов - блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.
Раньше наши предки бросали друг в друга настоящие копья. Погибнуть во время джирита считалось почетным, как и умереть на войне, - рассказал Кириллу тренер Танер Ходжа. - Сейчас эта игра стала нашим национальным видом спорта. Копье заменили на деревянную палку и установили правила.
Копье нелегкое, а резиночка вообще не мягкая. Я не умел ездить на лошпди, и соперники, понятно, мне поддавались… Но ощущения реально кайфовые! Если на полной скорости бросать палку реально изо всех сил, это очень азартная игра! - поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу.