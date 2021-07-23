Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов сыграл в национальную турецкую игру

Для того чтобы сыграть в джирит, ведущему тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале пришлось получить новый навык.

Турки выбирают для развлечений не теннис и не гольф , у них есть своя забава - джирит. Это древняя военная игра, которую осовременили и обезопасили - в ней игроки на лошадях метают друг в друга палки с резиновыми наконечниками.

Недавно в нее научился играть и Кирилл Макашов - блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

Раньше наши предки бросали друг в друга настоящие копья. Погибнуть во время джирита считалось почетным, как и умереть на войне, - рассказал Кириллу тренер Танер Ходжа. - Сейчас эта игра стала нашим национальным видом спорта. Копье заменили на деревянную палку и установили правила.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

По правилам, игрок из одной команды бросает копье в кого-то из команды соперников. Это означает вызов. Вызванный игрок должен догнать соперника и попасть в него копьем в ответ. Тогда команда получает балл. За попадание в лошадь очки снимаются. И так - два тайма по 40 минут. Играют на лошадях породы арабский скакун. Содержание одной такой лошади обходится в 1200 долларов на месяц, само животное стоит около семи тысяч.

Копье нелегкое, а резиночка вообще не мягкая. Я не умел ездить на лошпди, и соперники, понятно, мне поддавались… Но ощущения реально кайфовые! Если на полной скорости бросать палку реально изо всех сил, это очень азартная игра! - поделился впечатлениями ведущий тревел-шоу.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Напомним,