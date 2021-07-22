Танці з зірками-2021: звезда сериала "След" стал новым участником шоу

22 июля 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Танці з зірками-2021: звезда сериала

Недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая приняла #танціззіркамиchallenge, опубликовав на своей странице в инстаграм видео.

Читайте такжеВиктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына
Александра Зарицкая бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала «След» Алексею Суровцеву. Актер сегодня принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео.

В детстве я очень стеснялся танцевать, но всегда хотел. Поэтому учился танцам дома по видео, пересматривал клипы зарубежных звезд. От участия в «Танцах со звездами» ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам, - прокомментировал Алексей Суровцев свое участие в шоу.

Актер бросил вызов юмористке, звезде «Женского Квартала» Насте Оруджовой, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. Следите за официальной страницей «Танцев со звездами» в Инстаграм.

Облако тегов

След видео новости Танці з зірками Алексей Суровцев Танці з зірками-2021

Материалы по теме

54-летняя Ольга Сумская произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе в Египте
Новости

54-летняя Ольга Сумская произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе в Египте
Экс-невеста Владимира Кличко вернулась к бывшему, который избивал ее на протяжении двух лет
Новости

Экс-невеста Владимира Кличко вернулась к бывшему, который избивал ее на протяжении двух лет
Соня Плакидюк поделилась beauty-советами, которые помогут выглядеть безупречно
Lifestyle

Соня Плакидюк поделилась beauty-советами, которые помогут выглядеть безупречно
Виктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына
Новости

Виктор Павлик рассказал о характере и внешности своего маленького сына

Популярное на сайте

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Популярное видео

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)

Компаньонка: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой

Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой
Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK