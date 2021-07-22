Танці з зірками-2021: звезда сериала "След" стал новым участником шоу

Недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая приняла #танціззіркамиchallenge, опубликовав на своей странице в инстаграм видео.

Александра Зарицкая бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала «След» Алексею Суровцеву . Актер сегодня принял челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео.

В детстве я очень стеснялся танцевать, но всегда хотел. Поэтому учился танцам дома по видео, пересматривал клипы зарубежных звезд. От участия в «Танцах со звездами» ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам, - прокомментировал Алексей Суровцев свое участие в шоу.

Актер бросил вызов юмористке, звезде «Женского Квартала» Насте Оруджовой, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. Следите за официальной страницей «Танцев со звездами» в Инстаграм.