Звана вечеря: актер сериала "След" Алексей Суровцев против обладательницы самой пышной груди Украины
В эту субботу, 23 января, в 19:00 и в 21:00 на СТБ выйдут сразу два премьерных выпуска шоу «Звана вечеря».
А также во втором выпуске тест на гостеприимство пройдут яркие герои проектов СТБ: участница «Холостяк-10» Алина Ляшук, самый скандальный участник «Холостячки», украинский «Конор Макгрегор» Артем Шепель, победитель 7 сезона шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, а также королева секс-шопов Анжела.
Сможет ли профессионал своего дела, победитель «МастерШеф-7» Вадим Бжезинский, он же Пава, удивить в этот раз не строгое жюри, а своих звёздных гостей?
Я считаю, что в «Званій вечері» должно быть все необычно! – уверен Вадим.
Он мне сказал приходить голой, – признается девушка.
Кто из героев одолеет модный кулинарный Олимп и получит главный приз – 30 тысяч гривен? Не пропустите в эту субботу, 23 января в 19:00 и в 21:00, на СТБ!
Напомним,