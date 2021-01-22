Звана вечеря: актер сериала "След" Алексей Суровцев против обладательницы самой пышной груди Украины

В эту субботу, 23 января, в 19:00 и в 21:00 на СТБ выйдут сразу два премьерных выпуска шоу «Звана вечеря».

В этот раз в кулинарном батле сойдутся: самый сексуальный следователь страны, актер сериала «След» Алексей Суровцев, сексолог без комплексов Роксолана, обладательница самой пышной груди в Украине Инна и скромный шеф-повар Валентин. Откровенный вечер и море кулинарных сюрпризов – уже в эту субботу!

А также во втором выпуске тест на гостеприимство пройдут яркие герои проектов СТБ: участница «Холостяк-10» Алина Ляшук, самый скандальный участник «Холостячки», украинский «Конор Макгрегор» Артем Шепель, победитель 7 сезона шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский, а также королева секс-шопов Анжела.

Сможет ли профессионал своего дела, победитель «МастерШеф-7» Вадим Бжезинский, он же Пава, удивить в этот раз не строгое жюри, а своих звёздных гостей?

Я считаю, что в «Званій вечері» должно быть все необычно! – уверен Вадим.

Если Пава надеется удивить гостей высокой кухней, то Анжела делает ставку на атмосферу своего вечера. Она обещает быть очень смелой… А вот внимание брутального Артема Шепеля будет сосредоточено на «идеальной Холостячке» Алине Ляшук.

Он мне сказал приходить голой, – признается девушка.

Кто из героев одолеет модный кулинарный Олимп и получит главный приз – 30 тысяч гривен? Не пропустите в эту субботу, 23 января в 19:00 и в 21:00, на СТБ!

Напомним,