Даша Квиткова рассказала в подробностях, как узнала о своей беременности

21 января 2021 12:11 Юлия Крутиева
Даша Квиткова рассказала в подробностях, как узнала о своей беременности
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/nikitadobrynin

Супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин готовятся к появлению своего первенца.

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Об этом счастливые влюбленные на днях рассказали публике, опубликовав трогательное фото с Мальдив, где пара сейчас наслаждается отдыхом. Даша Квиткова пообещала своим подписчикам, что постепенно будет делится подробностями своей беременности.

Конечно же, поклонников звездной пары очень интересовал вопрос, как девушка узнала о своем "прекрасном положении". Даша решила подробно об этом рассказать на своей странице в Инстаграм.

Квиткова отметила, что с Никитой они очень серьезно подошли к вопросу беременности. Поэтому первым делом девушка пошла к доктору, чтобы немного подлечиться, и чтобы то, что тревожило Дашу – не беспокоило ее во время беременности.

На самом деле, мы подошли к вопросу беременности очень серьезно. Мы хотели этого. Поэтому я стала посещать всех врачей задолго до и закрывать вопросы, которые меня тревожили. Как мы знаем, во время беременности многие «болячки», на которые мы закрываем глаза, обостряются. Скажу сразу, что даже у самого здорового человека, к сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза. Поэтому если у вас опускаются руки и вы теряете надежду, отбросьте все это. Все будет и придет во время.

Также супруга Никиты призналась, что они настолько сильно хотели стать родителями, что это было уже немного фанатично. И беременность не наступала.

Потом я выдохнула и решила просто отпустить эту ситуацию. В этот период мы уехали во Львов с друзьями, чтобы немного отвлечься. К слову, я уже была беременна, но не знала об этом.

После этого Даше приснился сон, в котором она делает два теста и оба показывают, что девушка беременная. На утро Квиткова помнила сон, рассказала о нем мужу, однако не стала на этом зацикливаться.

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После Львова супруги с друзьями отправляются в Черновцы, а Даше с каждым днем становится только хуже. Под конец поездки она практически не покидала ванную комнату, и была уверенна, что это отравление.

По приезду в Киев мне было все так же не очень и вечером я вспоминаю, что у меня в тумбочке лежит еще два теста. (Тут идёт отсылка к моему сну). Решила сделать, ну на всякий случай. Делаю первый – позитивный. Я такая: «Это бред. Не может быть, до этого ж все негативные были». На утро делаю второй – позитивный. Стою в ванной и рыдаю от счастья.

Не менее важный момент был впереди – рассказать Никите, что он вскоре станет отцом. Долго скрывать Даша не смогла и сразу показала мужу два положительных теста.

Планировала рассказать Никите в особый момент, но терпеть не могла. Поэтому просто подошла к нему, и пока он смотрел какой-то сериал, вручила ему два теста. Скажу честно, плакали оба. И до сих пор не можем поверить, что во мне растет маленький человечек. Особенно рыдали, когда на УЗИ нам показывали каждый пальчик, ручки, ножки...

Напомним,

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